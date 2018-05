Sciences: création d'un collège de déontologie

Paris, France | AFP | vendredi 11/05/2018 - Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation annonce vendredi la création d'un collège de déontologie "afin d’accompagner la mobilisation croissante de la communauté académique autour des impératifs d’intégrité scientifique et de déontologie".



Présidé par Bernard Stirn, conseiller d’Etat, le collège "pourra être saisi par tout établissement sous tutelle du ministère ainsi que par tout agent qui souhaiterait disposer d’un avis sur sa situation, notamment en matière de conflits d’intérêts", précise un communiqué du ministère.



En mars 2017, la France s'est déjà dotée d'un Office français de l'intégrité scientifique (OFIS) pour s'attaquer aux manquements à l'intégrité scientifique.



A l'occasion de la création du collège, Frédérique Vidal, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a souligné "la nécessité de préserver et cultiver le nécessaire lien de confiance entre la société et la science", réaffirmant "le devoir d’exemplarité qui pèse sur la communauté scientifique".



Composé de huit personnes, dont Michel Cosnard, président du haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le collège de déontologie, autonome, se penchera notamment sur les questions et principes déontologiques, les conflits d’intérêts ou encore sur les "usages et contraintes particulières de la vie académique".



Le collège a déjà été chargé par la ministre "de conduire une première réflexion autour de l’obligation d’impartialité des jurys de concours".