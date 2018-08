Sauvé de justesse en tentant de se suicider au dessus de la rocade de Rennes

Rennes, France | AFP | mardi 28/08/2018 - Un désespéré qui tentait de se suicider en voulant sauter d'une passerelle sur la rocade de Rennes a été sauvé lundi in extremis grâce au secours de passants et à la présence d'esprit d'un gendarme de passage, a révélé mardi la gendarmerie.



Vers 09H30, l'homme commençait à enjamber la passerelle piétonnière de la Poterie au sud de Rennes, quand deux passants se précipitaient pour le retenir par les bras à six mètres de hauteur. Simultanément, un gendarme circulant en dehors de ses heures de service, arrêtait sa voiture, alertait la police, parlementait avec l'homme, et faisait arrêter la circulation dans les deux sens, tout cela en l'espace de quelques minutes, a précisé à l'AFP le cabinet de communication de la gendarmerie de Bretagne, confirmant des informations de Ouest-France et du Télégramme de Brest.

Alors que de gros bouchons se créaient, le gendarme faisait avancer un semi-remorque au dessous de l'endroit où l'homme se trouvait pour atténuer sa chute. Les policiers intervenaient pour soulager les deux passants, et montaient sur le toit du camion, réceptionnant l'homme suspendu dans le vide.

Ce dernier, âgé de 35 ans, d'origine roumaine et ne parlant pas le français, selon les médias locaux, a été très légèrement blessé et transporté au CHU de Rennes.