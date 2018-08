Sarthe: enquête ouverte pour meurtre après la découverte de deux corps calcinés

Rennes, France | AFP | jeudi 09/08/2018 - Une information judiciaire contre X pour meurtre a été ouverte au Mans, après la découverte de deux corps calcinés dans les décombres d'une maison à Duneau (Sarthe), l'enquête s'orientant vers "un drame familial", a-t-on appris jeudi auprès du parquet.



Les chefs d'accusation incluent aussi la "destruction d'un bien appartenant à autrui par les faits d'un incendie".

Dimanche après-midi, deux personnes avaient été retrouvées mortes dans une maison dévastée par les flammes.

"En l'état de la procédure, l'identification des deux corps calcinés n'est pas achevée", a déclaré jeudi à l'AFP Hervé Drevard, procureur adjoint du Mans. L'enquête s'oriente vers un "drame familial", le couple à qui appartenait la maison étant séparé. L'hypothèse privilégiée des enquêteurs est "celle d'un homicide conjugal" puis d'un suicide, a-t-on ajouté de même source.

"L'autopsie a permis de découvrir trois traces de coups de couteau sur l'un des corps retrouvés sur les lieux du sinistre, un porté dans le dos, deux autres portés de face, à hauteur du cœur et du foie. Cette personne était décédée avant l'incendie", a indiqué M. Drevard, précisant qu'il "n'a pas été retrouvé de lésion ou de traces évocatrices de violence sur l'autre corps calciné". "Cette personne est, elle, décédée au cours de l'incendie, au moins en raison de l'inhalation de fumées", a-t-il indiqué.

Âgés de 3 ans et demi, 6 et 11 ans, les trois enfants du couple, qui vivaient dans la maison, "étaient chez les voisins" au moment du drame, a déclaré le parquet, sans préciser les circonstances qui les y avaient conduits. Ils sont actuellement accueillis par leurs grands-parents et une cagnotte a été ouverte pour les aider.

Le père de famille avait déjà été condamné, il y a 25 ans, pour des faits de violences, mais n'avait pas fait parler de lui depuis.

Son épouse s'était par ailleurs "présentée à la gendarmerie de son lieu de domicile au mois d'avril 2018, pour dénoncer des menaces de mort" de la part de son mari", la procédure étant "toujours en cours dimanche dernier", a précisé le parquet.