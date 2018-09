Sarex : un exercice de sauvetage en mer en conditions réelles

En effet, une simulation d'hélitreuillage, un engagement de la vedette de sauvetage en mer « Ravaru » de la FEPSM ainsi qu'une mise en œuvre d’un radeau de survie avec les stagiaires du CMM-PF ont été réalisés mercredi matin.



Si les membres de la FEPSM et les forces de l'État dont le JRCC étaient prévenus du scénario, les stagiaires du CMM-PF ont découvert l'exercice le matin même. "L es stagiaires sont des professionnels qui ont une obligation de faire des formations quinquennale et surtout en matière de sécurité. Concernant cet exercice nous les avons pris au dépourvu. Ils ont commencé leur formation hier. Nous les avons briefés ce matin. Ce sont des professionnels, ils ont des réflexes et je me rends compte qu'ils s'en sont bien sortis ", indique satisfait François Voirin, directeur du CMM-PF.