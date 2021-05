Santo, plongée dans l'erreur humaine

Entre -27 et -73 mètres



Aujourd’hui, les plongeurs sous-marins sont les seuls à visiter le grand paquebot. La partie la plus proche de la surface se trouve à vingt-sept mètres de profondeur, la partie la plus profondément immergée étant à soixante-treize mètres. Autant dire que l’épave n’est pas accessible à des plongeurs débutants, mais seulement à des plongeurs confirmés.



Le navire étant couché sur le côté, on peut pénétrer à l’intérieur en suivant les coursives, la consigne étant d’éviter tout mouvement de palmes inutile et violent qui aurait pour effet de troubler l’eau.



C’est à un plongeur australien, Allan Power, sur le site depuis plus de quarante ans, que l’on doit l’exploration la plus minutieuse du grand bateau. Son centre de plongée est naturellement le plus connu de Luganville, même si d’autres centres n’ont pas manqué d’ouvrir leurs portes pour faire face à la demande. L’épave est sans aucun doute la plus connue, la plus célèbre et la plus “courue” du Pacifique Sud et elle est d’autant plus facile à explorer pour qui a le niveau requis que le départ de la visite se fait depuis la côte. Les plongeurs, bouteilles d’air comprimé sur le dos, n’ont qu’à s’avancer dans un mètre d’eau pour rejoindre, quelques dizaines de mètres plus loin, le tombant ; une corde permet de descendre aisément sur la proue du bateau, la visite peut commencer !