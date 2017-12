Santé : sept nouveaux signataires rejoignent la Charte d’engagement des entreprises actives

PAPEETE, 13 décembre 2017 - Le ministre des Solidarités et de la santé, le Dr Jacques Raynal, accompagné de la directrice de la Direction de la Santé, Laurence Théron, a procédé, mercredi, à la signature de la charte d’engagement des entreprises actives pour la santé des salariés, avec les représentants de sept nouvelles entreprises locales qui s’impliquent dans ce programme.



En effet, Avis, Vini, la TEP (Société de Transport d’énergie électrique en Polynésie), la Banque de Tahiti, Nestlé, Plastiserd, et WanD ont intégré le réseau des Entreprises actives (EA), qui était déjà composé de 12 entreprises souhaitant bénéficier d’un programme d’accompagnement de la Direction de la santé.



Ce programme consiste principalement à mettre en œuvre des actions favorisant une alimentation saine et équilibrée ainsi que la pratique régulière d’une activité physique auprès des salariés. Sous la supervision technique du Département des programmes de prévention de la Direction de la Santé, un soutien méthodologique et une aide à la prise de décision sont notamment proposés.



Le ministère et la Direction de la santé, suite à une évaluation du programme obésité en 2015, ont considéré la promotion de la Santé comme un axe dominant et transversal qui prône des environnements favorables à l’alimentation, à un mode de vie physiquement actif, à la prévention des problèmes reliés au poids, au maintien et à l’amélioration de la santé par chacun. Le lieu de travail représentant un terrain privilégié pour sensibiliser une partie de la population que sont les salariés, la Direction de la santé s’est rapprochée des entreprises locales dans le but d’encourager l'adoption de comportements de vie sains.



Le réseau des Entreprises actives a été lancé, en 2015, avec huit entreprises (Air Tahiti Nui, Hôtel Le Méridien, Electricité de Tahiti, Hôtel Intercontinental Tahiti, Polynésienne des Eaux, Tahitienne de Secteur Public, Brasserie de Tahiti et la Caisse de Prévoyance Sociale). En février dernier, les entreprises privées Newrest, Interoute, Intercontinental Bora Bora Resort & Spa et SIPAC ont à leur tour signé la charte d’engagement des entreprises actives pour la santé des salariés.