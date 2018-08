Santé : les spécialistes libéraux pourront être missionnés dans les îles

PAPEETE, le 7 août 2018. Les médecins spécialistes libéraux vont pouvoir être missionnés dans les îles pour réaliser des consultations afin de pallier le manque de praticiens hospitaliers disponibles. Les besoins les plus importants concernent la cardiologie et la diabétologie. L'objectif est de réduire le nombre d'évasans.



Depuis 2006, un dispositif a été mis en place entre la Caisse de prévoyance sociale, le Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) et la Direction de la santé pour financer des missions de spécialistes du CHPF dans les îles. Après avoir identifié les besoins, les autorités sanitaires organisent des missions de deux à trois jours dans les îles. Mais ce système a trouvé ses limites ces derniers mois en raison d'une réduction du nombre de praticiens hospitaliers effectuant ces missions. Pour faire face à ce manque de professionnels de santé disponibles pour aller dans les archipels, les autorités sanitaires ont décidé de financer, via une participation des trois régimes de la CPS, les frais de déplacements de ses médecins spécialistes et intervenants libéraux. "On prend en charge le transport et les consultations", souligne le ministre de la Santé, Jacques Raynal. " Les besoins les plus importants sont en cardiologie d'abord puisque la charge de travail au CHPF est très importante vient ensuite la diabétologie, la pneumologie puis la gynécologie et l'obstétrique."



Grâce à ce dispositif, les autorités espèrent réduire le nombre d'évasans et de limiter, les déplacements des patients, d’accompagnateurs familiaux et/ou médicaux des îles vers Papeete qui sont socialement pénalisants et économiquement coûteux et que les patients seront soignés avant que le stade de la maladie ne soit trop avancé. C'est aussi l'occasion de participer à la formation des professionnels de santé exerçant dans les structures éloignées.



Un nouveau système en 2019

Un avenant a donc été signé ce mardi midi. D'ici la fin de l'année, un bilan de ce dispositif sera réalisé. Cette convention cadre a vocation à s’éteindre au 1er janvier 2019, date à laquelle sera mis en place un nouveau cadre conventionnel et opérationnel, la cellule de coordination étant déportée du CHPF à la Direction de la santé.

Améliorer la santé dans les archipels est une des urgences du gouvernement. Le schéma d'organisation sanitaire, adopté en 2016, rappelait ainsi que "L’amélioration de l’accès des archipels aux soins est une priorité majeure. En effet, les archipels sont les plus impactés dès aujourd’hui, et encore plus en tendance, par les évolutions de l’offre : une offre géographiquement très concentrée sur la zone urbaine de Tahiti, un vieillissement marqué des médecins généralistes et spécialistes, amenant à une forte réduction de l’offre et l’importance du secteur public dans l’accès aux soins primaires, notamment dans les îles. " Ce schéma d'organisation sanitaire préconise aussi la prise en charge des patients au plus près de leur domicile.