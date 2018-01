Santé : Comment se prémunir de la gastro-entérite, la dengue et la leptospirose?

PAPEETE, le 09 janvier 2018 - Les inondations et fortes pluies sont souvent accompagnées d'une recrudescence de maladies telles que la leptospirose, la gastro-entérite et la leptospirose. Le Bureau de veille sanitaire a donc décidé de publier une série de recommandations pour limiter leur propagation.



Les intempéries actuelles et leurs conséquences sur la salubrité des habitats (inondations, boue, détritus, coupure d’eau…) sont favorables à la transmission d’agents infectieux et aux accidents. Ces risques persistent même après l’amélioration des conditions climatiques.

La Direction de la Santé et le bureau de veille sanitaire appellent "toutes les familles et les personnes à une forte vigilance et à la prudence." C'est pourquoi le service de veille sanitaire a décidé de publier ce mardi matin des recommandations pour éviter la propagation de ces maladies.