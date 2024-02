Santé : ​Attention aux maladies cardiovasculaires !

Tahiti, le 19 février 2024 - La semaine prochaine, le mardi 27 février, se tiendra une conférence sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes de 17 h 30 à 20 heures à l’Université de la Polynésie française, organisée par le Soroptimist International Club de Tahiti-Papeete dans le cadre des conférences “Savoirs pour tous”. Plusieurs spécialistes viendront parler de la prévention et de la vulgarisation des maladies cardiovasculaires. Une des causes de décès les plus répandues dans le monde, et pourtant presque invisible chez la femme.



Selon Naja Charreard, “les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la première cause de mortalité chez les femmes dans le monde, et la deuxième cause en France”. Cette ancienne du domaine de la santé, désormais membre du Soroptimist International Club de Tahiti-Papeete, se démène pour la cause féminine sous toutes ses formes. Et ces derniers temps, “les sorops de Tahiti”, comme elles s’appellent entre membres de l’ONG, mettent l’accent sur la santé de la femme, avec l’organisation d’une conférence sur la prévention MCV chez la gent féminine.



Le mardi 27 février, de 17 h 30 à 20 heures à l’amphi A3 de l’Université de la Polynésie française, cinq intervenants spécialisés dans différents domaines de la médecine animeront donc cette conférence. Le but est de “sensibiliser les femmes à ces maladies, d'expliquer les symptômes, les causes, les complications et bien sûr de vulgariser ce discours pour le grand public”, témoigne Naja Charreard, pour à terme réduire la mortalité des femmes due aux maladies cardiovasculaires.



Des symptômes invisibles



Selon un rapport de statistiques du Bureau d'études et d'évaluation des programmes de santé (BEEPS) sur les causes de décès en Polynésie française en 2017, les MCV constituaient également la première cause de mortalité du pays. Si les hommes sont eux aussi nombreux à en mourir, il est plus facile pour eux de poser un diagnostic, et donc de réagir au plus vite. Chez les femmes, cette maladie est plus vicieuse, “les symptômes des maladies cardio-vasculaires ne sont pas les mêmes chez les hommes et les femmes”, précise Naja Charreard.



Si des symptômes peuvent paraître clairs chez les hommes, comme des fortes douleurs thoraciques, ceux de la femme (fatigue, nausées, souffle court) sont plus discrets et les femmes peuvent attribuer ces symptômes à une petite maladie passagère. “Elles sont souvent occupées par leur travail ou par la maison et ne vont donc pas consulter” vu les symptômes moins inquiétants, ajoute Naja Charreard.



D’où l’enjeu de sensibiliser sur les symptômes de MCV chez les femmes, car plus la prise en charge est rapide, plus les chances de rétablissement sont grandes. Mais aussi de sensibiliser sur les petits gestes du quotidien, comme fumer, rester sédentaire ou mal manger, qui accroîtraient les risques de développer ce genre de maladie. Cette conférence marque la première action de l’ONG face à la condition de la femme face aux maladies cardiovasculaires, qui sera suivie de deux autres actions en avril et en mai.