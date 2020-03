Sans-abri à l’abri : “La vie s'organise”

Tahiti, le 25 mars 2020 - Edouard Fritch, président du Pays, et Jacques Raynal, ministre de la Santé, ont visité mercredi les deux centres d'accueil improvisés à Papeete pour le confinement des sans-abri.



“Votre maison à vous, c'est ici”, s'est exclamé mercredi Jacques Raynal, ministre de la Santé, lors de la visite de la salle de sport Ateivi à Papeete, où sont confinés depuis le week-end dernier près de soixante sans-abri. Le président du Pays, Edouard Fritch, s'est également rendu sur place pour “voir quelle est l'organisation et quels sont les besoins de la commune de Papeete. On sait que les matelas, la télévision, les repas et tout ce qui a été mis en place depuis le week-end dernier est pris en charge par la ville de Papeete. Nous étions donc aussi là pour encourager Michel Buillard, le maire de la capitale, dans ses actions”, a indiqué le chef de l’exécutif.



Au niveau de l'ambiance générale sur place, les sans-abri semblent pour le moment compréhensifs par rapport à la situation. “Le matin on a notre petit-déjeuner. Ensuite on fait un peu de nettoyage et puis on s'occupe comme on peut le reste de la journée. On fait du sport et on regarde aussi les informations à la télévision pour suivre l'évolution du coronavirus. On comprend l'importance de bien suivre le confinement, c'est pour notre bien à tous”, confie Sam, l'un des pensionnaires.