Sanctions américaines: la Côte-d'Or offre du Bourgogne à Trump pour le faire changer d'avis

Dijon - Le département de Côte-d'Or va envoyer deux bouteilles de Bourgogne au président américain Donald Trump pour tenter de le faire changer d'avis sur les sanctions douanières contre l'Union Européenne, qui doivent viser le vin français, a annoncé son président François Sauvadet.



"Dommage, Mister Président, de pénaliser le peuple américain en taxant de manière inconsidérée nos vins. Dès que vous les aurez goûtés vous reviendrez sur votre décision", a lancé M. Sauvadet lundi après-midi sur son compte Twitter.

Le président du département bourguignon avait présenté un peu plus tôt, lors d'une session plénière, l'une des bouteilles en question: un vin rouge de "Bourgogne Côte-d'Or" du domaine Philippe Charlopin. Le président américain recevra également une bouteille de vin blanc de la même appellation.

"C'est un soutien à la filière viticole de Côte-d'Or" et notamment à la jeune appellation régionale "Bourgogne Côte-d'Or", créée en 2017, a précisé à l'AFP un porte-parole du conseil départemental, ajoutant que le cadeau serait expédié "dans les jours à venir".

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) avait donné un peu plus tôt lundi son autorisation définitive à Washington pour imposer des sanctions douanières contre l'Union Européenne, en représailles aux subventions accordées à l'avionneur européen Airbus.

Pour la viticulture, cela se traduirait par des droits de douane à 25%, un coup dur pour la Bourgogne alors que les Etats-Unis en sont le premier client étranger, pesant pour près d'un quart des exportations.

Des sanctions "parfaitement injustes" pour les viticulteurs bourguignons, qui ont le sentiment d'être la victime collatérale d'un conflit commercial qui les dépasse. Certains espèrent que des négociations aboutiront à la levée des sanctions avant leur entrée en vigueur le 18 octobre.