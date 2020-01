Sanction confirmée pour le mutoi sans permis de Papara

Tahiti, le 28 janvier 2020 - Le tribunal administratif valide, mardi, le retrait de l'agrément d'agent de police municipal de Jean-Paul F., le mutoi sans permis de conduire de la brigade motorisée de Papara.



Agent municipal depuis 1987, Jean-Paul F. bénéficiait d’un agrément du haut-commissaire depuis 2004 pour intervenir au nombre des forces de l’ordre de la commune. Il avait été choisi en 2017 pour intégrer la brigade motorisée et conduire les motos dont venait de s’équiper Papara. Jamais il n’avait mentionné à ses supérieurs hiérarchiques qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire.



En mai 2019, l’agrément de ce policier municipal a été retiré, sur décision du représentant de l’Etat en Polynésie française, après condamnation définitive de ce mutoi membre de la brigade motorisée de Papara. Dans une décision rendue mardi qui valide cette sanction, le tribunal administratif constate que Jean-Paul F. "a manqué à ses devoirs de probité et d'exemplarité en conduisant une motocyclette acquise par le service de la police municipale pendant plusieurs semaines sans être titulaire du permis de conduire correspondant" et "de loyauté" envers le maire de Papara, son supérieur hiérarchique.



Cet agrément conditionne la validité de la nomination de ce mutoi en qualité d’agent de police municipale et, par conséquent, sa capacité être maintenu au sein de la brigade de Papara. Contacté lundi, Gaston Tunoa, le maire de Papara, confirme qu’il attendait cette décision de justice pour ordonner une éventuelle mutation de cet agent indélicat dans un autre service municipal.