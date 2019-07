Samoa 2019 : Les beach-volleyeurs tahitiens s'inclinent face à Samoa

APIA, le lundi 8 juillet 2019 - La paire masculine du beach-volley tahitien, composée de Terau Ena et de Jérémie Paraue, s'est inclinée au tie-break ce lundi face à l'équipe samoane. "On savait qu'ils étaient forts mais on ne perd qu'au tie-break. Il faudra travailler la réception et la défense pour les prochains matchs des Jeux", a indiqué Jérémie Paraue à l'issue de la partie.



Premier choc Tahiti-Samoa dans ces XVIe Jeux du Pacifique. Les deux pays ont vu s'affronter leurs équipes masculine de beach-volley. Terau Ena et Jérémie Paraue, du club de Pirae, forment la paire tahitienne retenue pour les Jeux du Pacifique. Malheureusement les représentants du fenua se sont inclinés au tie-break face à leurs adversaires samoans.



Pourtant les Tahitiens prennent le match par le bon bout en menant tout au long du premier set. Mais petit à petit ces dernier craquent en réception et au block, ce qui permet à leur adversaire de remporter la première manche sur le score de 25-23.



Dans le deuxième set Terau Ena et Jérémie Paraue sont plus précis en attaque et beaucoup plus solides en défense. Ils dominent assez facilement la manche en la remportant sur le score de 21-15.



Place enfin au tie-break. Un tie-break très mal par les Tahitiens qui concèdent d'entrée quatre points de suite à la paire samoane. Terau Ena et Jérémie Paraue ne referont jamais leur retard et s'inclinent dans la manche décisif sur le score de 15-11.



"On savait qu'ils étaient forts mais on ne perd qu'au tie-break. Il faudra travailler la réception et la défense pour les prochains matchs des Jeux", a indiqué Jérémie Paraue à l'issue de la partie.