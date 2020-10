Salvador: au moins six morts et 35 disparus dans une coulée de boue

Nejapa, Salvador | AFP | vendredi 30/10/2020 - Un coulée de boue consécutive à de fortes pluies a fait au moins six morts et 35 disparus vendredi au Salvador, à environ 15 km au nord de la capitale San Salvador, selon un premier bilan provisoire de la police.



"Environ 35 personnes sont portées disparues, six corps ont été retrouvés parmi la boue et les débris", a indiqué la police civile nationale (PNC) sur Twitter.



Environ 300 pompiers, policiers et militaires coordonnent les recherches pour tenter de secourir les personnes disparues, a indiqué le ministère de l'Intérieur.



Une cinquantaine de maisons ont été emportées par la coulée de boue survenue près de la ville de Nejapa, et 35 personnes réfugiées dans une église ont été évacuées de la zone sinistrée.



Le coulée de boue, mêlant des blocs rocheux est descendue du sommet du volcan San Salvador et, sur plusieurs kilomètres, a tout dévasté sur son passage jusqu'à couper une autoroute qui relie la capitale au nord du pays.



Un glissement de terrain sur la partie haute du volcan San Salvador, avait enseveli 160 maisons dans le quartier de Montebello, le 19 septembre 1982, causant la mort de plus de 300 personnes.