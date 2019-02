Salon du tourisme : trois jours pour préparer ses prochaines vacances

PAPEETE, le 1er février 2019. La 22e édition du Salon du Tourisme aura lieu du vendredi 8 février jusqu’au dimanche 10 février, au Parc Expo de Mamao.



Pour le 22e Salon du Tourisme, 271 exposants seront présents et accueilleront la population locale dans leurs stands. Plus de 18 000 visiteurs sont attendus pendant les trois jours du Salon. Treize nouveaux exposants se sont inscrits pour cette édition de février. Il s’agit notamment de Temoana Tours, Pacific Kite, Wake up Watersport, Bateau d’hôte contre temps, Taha’a Safari Tours, Tahiti Liberty Cruise et E-bike. « Cette édition marque également l’arrivée d’un nouveau produit touristique distribué par Poe Charter », précise Tahiti Tourisme. « C’est une nouvelle excursion qui sera vendue en avant-première sur le Salon du Tourisme, proposée sur un atoll de l’archipel des Tuamotu, Apataki. »

Bon à savoir, un stand garderie sera positionné de nouveau à l’entrée du village. Vous pourrez leur confier vos enfants pour que vous puissiez sereinement évoluer dans le Salon.



Un village administratif est également proposé pour informer toutes personnes souhaitant entreprendre dans le domaine touristique.