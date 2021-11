Salon du livre : 38 haïkus en lice

Tahiti, le 8 novembre 2021 – Pas moins de 38 haïkus ont été sélectionnés pour le concours organisé à l'occasion de la 21e édition du Salon du livre. Retrouvez-les chaque jours jusqu'à l'ouverture du salon, le 19 novembre prochain, dans les pages de Tahiti Infos.



Deux courtes semaines avant l'ouverture du 21e Salon du livre organisé du 19 au 21 novembre prochain à la Maison de la culture, les 38 poèmes retenus à l'occasion du traditionnel concours littéraires ont été publiés lundi sur le site de Tahiti Infos. Cette année, les organisateurs du Salon du livre –l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles– en partenariat avec Polynésie la 1ère et Tahiti Infos, avaient proposé aux candidats de plancher sur des haïkus, de courts poèmes japonais en trois vers et 17 syllabes.



Et c'est peu dire que les haïkus ont inspiré les plumes polynésiennes et calédoniennes –l'ouverture à nos voisins du Caillou constituait une première cette année– puisque pas moins de 938 haïkus ont été déposés par les 437 participants, toutes catégories confondues. Au total en effet, 43 haïkus pour 21 auteurs de moins de 11 ans ont été recensés dans la catégorie enfants ; 349 haïkus pour 201 participants l'ont été dans la catégorie adolescents (12-17 ans) ; et 546 haïkus pour 205 participants ont été présentés dans la catégorie adultes.



Une participation sans égale depuis le lancement du concours d'écriture avec –dans le détail– 57 participants originaires de Nouvelle-Calédonie, ou encore 88 haïkus en langues tahitienne, marquisienne ou mangarévienne… De quoi "réjouir" l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles, particulièrement fière "de la bonne représentation des archipels et de la forte présence des langues polynésiennes".



Les votes jusqu'au 19 novembre



La tâche du jury du concours a donc été lourde. Parmi eux, l'auteur calédonien Nicolas Kurtovitch, le Français installé au Japon et spécialiste des haïkus Seegan Mabesoone, l'historienne et écrivaine Marie-noëlle Frémy, l'ancien président du jury du Heiva Moana’ura Tehei’ura ou encore l'auteur Edgard Tetahiotupa. Nicolas Kurtovitch a glissé quelques critères de sélection. À la lecture des textes, il ne voulait pas avoir le sentiment "que l’auteur s'est contenté d’aller deux fois ‘à la ligne’" tout en espérant trouver un "vide" qui puisse l’accueillir.



Finalement, 38 haïkus dont 27 de Polynésie française et 9 de Nouvelle-Calédonie ont été retenus dans la catégorie adultes pour la suite du concours : Le prix du public et le prix du jury. Parmi eux, quatre haïkus en tahitien, un en marquisien et 33 en français ont été sélectionnés. Des œuvres qui sont d'ores et déjà disponibles



Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 8 Novembre 2021 à 23:13