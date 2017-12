Salon « Te Noera a te Rima’i » : Quand Noël et l'artisanat s'invitent à Mamao

PAPEETE, le 08 décembre 2017 - Vendredi s'est ouvert le 11e salon « Te Noera a te Rima’i ». Il sera ouvert jusqu'au 24 décembre 2017 sur la place Mamao à Papeete.



Le salon de Noël "Te Noera a te Rima'i" , organisée par le Comité des artisans «TAHITI I TE RIMA RAU » et présidé par Mme Nathalie Teariki, a ouvert ses portes vendredi.



Cette année, le comité des artisans a retenu comme thème « Noël, le bonheur des enfants – Noera, ‘oa ‘oara’a no te mau tamari’i ». Durant l’évènement, les enfants pourront participer à des ateliers gratuits de tressage et d’enfilage de coquillages ou de graines. La journée du 18 décembre sera animée par les enfants des artisans de 6 à 10 ans participant au concours de chant.



Des exposants des différents archipels du fenua dévoileront leurs savoir-faire au travers d’œuvres d’arts locales. Le salon accueillera pour la première fois un groupe d’artisans de l’île de Wallis qui exposeront leurs produits artisanaux.



Durant le salon, des concours mettront en compétition les artisans participant à la réalisation de tenue d’enfant, de tapis de table en coquillages, de couronnes de Noël, de panier en pandanus et mais aussi à la décoration de la table de Noël. La remise des prix aura lieu le samedi 23 décembre 2017.



Les jeudis 14 et 21 décembre seront réservés aux ateliers de démonstration de peinture sur paréo et de confection de couronnes de tête. Des masseurs traditionnels, des tatoueurs professionnels et des horticulteurs seront également présents.