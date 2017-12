Salmonellose : Une centaine de produits de nutrition infantile retirés de la vente

Depuis le 2 décembre où l'affaire a éclaté, 25 bébés de moins de six mois ont été contaminés par la Salmonelle. Leur point commun? Ils avaient tous consommé du lait infantile 1er âge issu de productions élaborées entre mi-juillet et fin novembre sur le site de production du groupe LNS (Lactalis) situé à Craon dans l'Ouest de la France.



" Il y aura une analyse et un plan de contrôle encore plus précis pour analyser et voir si on retrouve cette salmonelle dans les produits stockés dans nos entrepôts" , a indiqué, Michel Nalet, directeur de la communication chez Lactalis, précisant que cela était fait " en relation très étroite avec les services départementaux et nationaux " de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).



Dans son communiqué, le groupe s'engage à apporter "toutes les explications sur l’origine de ces éventuelles contaminations dès que les résultats de ces analyses seront connus".



Il rappelle que depuis le début de l'année, ses produits ont été soumis à " plus de 2.600 analyses -- toutes conformes -- réalisées par un laboratoire indépendant et accrédité".



Au début du mois, Lactalis avait déjà rappelé douze références de laits infantiles fabriqués dans son usine de Craon (ouest de la France) après la première vague de contamination (20bébés de moisn de 6 mois avaient été contaminés). Mais cinq nouveaux cas ont été déclarés la semaine dernière, dont un qui avait consommé un lait de riz ne figurant pas parmi les produits rappelés le 2 décembre.



Les investigations menées par les autorités sanitaires et la direction de la consommation (DGCCRF) depuis cette date " ont permis d'identifier et de confirmer le lien entre ces contaminations et la consommation de produits de nutrition infantile issus des chaînes de production du groupe LNS " (Lactalis Nutrition Santé), selon le communiqué. Le gouvernement français a alors publié dimanche dernier une liste de plus de 600 lots, qui sont rappelés et interdits tant à la consommation qu'à l'exportation.



Avec AFP