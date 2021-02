Saisies criminelles au fenua : "Nous irons chercher le produit de vos crimes"

Quel est le bilan dans le domaine de la sécurité routière ?



"Nous terminons l'année en baisse sur le nombre d'accidents et de blessés et en stabilité sur le nombre de tués avec 29 décès sur l'ensemble de la Polynésie en 2020. Mais ce bilan est décevant car nous souhaitions tous que la moindre mobilité engendrée par les contraintes sanitaires se retrouve plus nettement dans les bilans statistiques. Cela n'a pas été le cas et les tendances lourdes constatées demeurent, avec notamment la problématique de l'alcool et/ou des stupéfiants que l'on retrouve dans 76% des accidents mortels, comme d'ailleurs très souvent dans les violences aux personnes."



Ice et violences conjugales, les priorités restent les mêmes pour la gendarmerie ?



"Effectivement, nous nous attachons à fortifier encore notre réponse. Nous avons signé mercredi un plan ice, avec les partenaires engagés dans la lutte sur un plan de la répression, prévention et de la communication. Dans le domaine répressif, je voudrais souligner la création depuis le 1er octobre dernier, d'une Cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS) qui revêt un caractère permanent, réunit l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte, police, douane, gendarmerie et police aux frontières, et qui vise à mieux centraliser, enrichir, partager et diffuser au service le mieux à même de le traiter les renseignements relatifs aux trafics de stupéfiants. Le parquet, le haut-commissariat ou encore le bureau de l'action de l'État en mer sont également associés aux travaux lorsque les réunions présentent une dimension maritime. Cette CROSS est rattachée à une nouvelle création effective depuis le 1er janvier, celle d'une antenne de l'OFAST (office antistupéfiants). Il faut bien comprendre que la création de la CROSS et de l'antenne OFAST sont un tout visant à densifier la lutte avec un meilleur échange et partage du renseignement et une amélioration de la coopération à l'international avec nos partenaires traditionnels tels que les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande."