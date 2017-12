Saisie record de 650 millions d'euros de méthamphétamine en Australie

Sydney, Australie | AFP | vendredi 21/12/2017 - La police australienne a annoncé vendredi la plus importante saisie de méthamphétamine de son histoire, 1,2 tonne pour une valeur à la revente de plus d'un milliard de dollars australiens (650 millions d'euros).



La drogue, connue aussi sous son surnom de "ice", a été interceptée dans l'ouest de l'Australie, juste après son déchargement d'un bateau, le Valkoista, dont les autorités pensent qu'il provenait de Chine.

L'Australie est le pays qui a la consommation de meth par habitant la plus importante au monde. Compte tenu de son niveau de vie, et des prix de la drogue à la revente, c'est un marché très important pour les trafiquants.

L'essentiel de l'"ice" que l'on trouve dans les rues australiennes provient de Chine et du Triangle d'Or aux confins de la Birmanie, de la Thaïlande et du Laos.

La saisie jeudi matin près de Geraldton, à 400 km au nord de Perth, est intervenue après six mois d'enquête, a annoncé lors d'une conférence de presse Leanne Close, de la police fédérale australienne, estimant que les chefs du réseau avaient été appréhendés.

Huit Australiens ont été inculpés pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.

"Cela représente probablement environ un milliard de dollars australiens de drogue qui ne sera pas dans les rues australiennes pendant Noël", a-t-elle dit, précisant que les trafiquants espéraient vraisemblablement revendre la meth sur la côte est.

Le Valkoista est arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi à Geraldton. Les policiers ont attendu que la drogue soit chargée dans une camionnette de location pour arrêter trois hommes dans le véhicule.

Dans le même temps, une équipe est intervenue sur le bateau où trois personnes ont été appréhendées. Les deux dernières ont été arrêtées dans un hôtel de Perth.

Un rapport officiel avait avancé en 2015 que le gramme de meth était vendu 500 dollars américains en Australie, contre 80 dollars en Chine.

Le précédent record de la police australienne était une saisie de 903 kg de méthamphétamine à l'est de Melbourne en avril. La drogue était dissimulée dans 70 boîtes de lamelles de parquet provenant de Chine.

La multiplication des saisies d'envergure ces dernières années n'a pour l'instant pas dissuadé les trafiquants d'importer de grandes quantités en Australie.