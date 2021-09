Saisie record d'ice : Nouvelles méthodes et gros résultats

Ce n'est pas uniquement le volume de la drogue saisie qui fait la particularité de cette nouvelle affaire de trafic d'ice. Cette opération marque également, notamment pour la direction régionale des douanes, la première démonstration à aussi grande échelle de l'efficacité de nouvelles techniques d'enquête mises en place ces derniers mois et d'une organisation de la lutte antistupéfiants repensée autour de l'Ofast et de la Cross.



Nouvelles méthodes…



Priorité “absolue” du service des douanes, la lutte contre le trafic d'ice a entraîné une refonte des méthodes de travail des agents. La période de confinement –moins sujette aux trafics avec la diminution des échanges aux frontières– a été mise à profit de manière tactique pour opérer un vaste travail de formation. Analyse comportementale, méthodes de “questionnements” du public hors procédures et “d’auditions” des suspects dans le cadre des enquêtes, mises à jour et renouvellement des appareils de détection mais aussi échanges d'informations avec les partenaires néo-zélandais et américains sur les dernières “tendances” du trafic. “On est de moins en moins pris au dépourvu par les méthodes, les procédés. Parce qu'on les connaît”, explique-t-on au service des douanes. Plusieurs mois de spécialisations ont donc été utilisés pour répondre aux nouveaux comportements des trafiquants.



Et en effet, le constat fait par les services d'enquêtes ces dernières années et confirmé par cette dernière affaire est sans appel. Le niveau d'organisation du trafic d'ice en Polynésie française a considérablement évolué, avec désormais des recours réguliers évidents aux méthodes de réseaux organisés à l'étranger. C'est notamment le cas avec l'extrême sophistication des conditionnements et les procédés quasi-industriels pour dissimuler la drogue dans des articles d'apparence flambant neufs. Pour autant, grâce au travail de collaboration internationale, les douaniers sont aujourd'hui en mesure d'identifier ces articles avant même leur arrivée sur le territoire. C'est le cas avec les boîtes de chocolat et autres appareils interceptés vendredi. Ces matériels avaient déjà été signalés aux douanes polynésiennes par les autorités néo-zélandaises et américaines comme suspects pour ce type de trafic. “On sait ce qu'on recherche. Ces produits sont déjà connus”, glisse-t-on à Motu uta.



… et nouveaux comportements



Autre nouveauté, les enquêteurs font également face à des comportements plus élaborés des trafiquants locaux. “Il y a du faux renseignement qui circule”, expliquent les douanes. C'était notamment le cas lors de l'opération de vendredi. “L’attention de la douane est détournée par des appels malicieux, qui nous désignent des cibles plus innocentes les unes que les autres pour tenter de nous détourner des bonnes personnes.” Également formés sur ce type d'attitudes, les douaniers affirment savoir faire la part des choses. “On se concentre sur les personnes qui présentent un vrai risque et on se méfie infiniment des choses trop faciles qu'on nous met entre les mains.”



Dans l'attitude des suspects, on observe également davantage de “rebellions” et de “contestations” lors des contrôles. Comportement qui existaient peu au fenua par le passé. “La plupart des gens en Polynésie vivent très bien les contrôles, mais les trafiquants savent que c'est une pression supplémentaire sur notre service. On sait y répondre. On y est préparés.”



“L’Ofast, un bond en avant”



Enfin, l'organisation autour de l'Ofast et de la Cross permettent d'échanger en temps réel avec un niveau d'information jamais atteint. “Il faut le souligner, on a une réactivité avec le vice-procureur en charge des stupéfiants et le procureur de très grande qualité sur ce sujet”, saluent les douanes. “Toute la matinée de vendredi, on a travaillé sur des informations en live avec la Cross. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Est-ce que vous connaissez ce réseau ? C'est du jamais vu à Tahiti et c'est un bond en avant, clairement.”



Un outil qui permet également aux douaniers de préparer des opérations ciblées sur l'ensemble des points d'entrée du territoire avec des dispositifs renforcés. “On prend un certain nombre de vols qu'on estime plus sensibles que d'autres et on met vraiment le paquet. On fait de même sur le port de pêche, sur des arrivées de conteneurs”. La direction des douanes l'affirme : “On est parfaitement armés. On n'a jamais travaillé aussi intelligemment et collectivement contre ces réseaux. (…) Et ce n'est pas un hasard si les résultats tombent”.