Saisie exceptionnelle d'1,5 tonne de cocaïne sur un voilier au large de la Martinique

Paris, France | AFP | mardi 24/07/2018 - Ils ont mis le feu à leur voilier pour détruire, en vain, la marchandise: deux hommes, qui transportaient 1,5 tonne de cocaïne au large de la Martinique, ont été interpellés la semaine dernière par les douanes françaises, a indiqué mardi le ministère de l'Action et des Comptes publics.



La saisie, d'une valeur de 60 millions d'euros à la revente, est "exceptionnelle", se félicite dans un communiqué Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics.

Dans la nuit du 19 juillet, la vedette des douanes de Saint-Martin repérait un bateau suspecté de se livrer à un trafic de stupéfiants, mais les mauvaises conditions de mer empêchaient le contrôle à bord du skipper et de son équipier, qui acceptaient de suivre les douaniers jusqu'à Saint-Martin.

Le lendemain matin, à 10H00, les deux hommes décidaient cependant de mettre le feu à leur voilier et se réfugiaient sur leur radeau de survie, explique le ministère dans un communiqué.

La vedette des douanes portait alors secours aux deux trafiquants présumés et faisait appel à la frégate Germinal de la Marine Nationale qui, à l'aide de marins pompiers, permettait de circonscrire l'incendie. C'est à bord que les douaniers ont découvert la marchandise conditionnée dans des sacs plastifiés.

Les deux suspects ont été interpellés dans le cadre d'une enquête confiée par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Fort-de-France à l'antenne locale de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS).

Fruit de "l'exploitation d'informations recueillies par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et en particulier son unité de Fort-de-France", cette saisie "couronne une enquête de plusieurs mois", se félicite le ministère.

En 2017, la douane française a saisi 83,4 tonnes de drogues, dont 11,7 tonnes de cocaïne.