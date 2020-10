Saisie de plus de 1 000 plants de paka

Tahiti, le 1er octobre 2020 - Des opérations de gendarmerie organisées cette semaine à la Presqu’île, à Huahine et Rangiroa ont permis la découverte de six plantations de cannabis dans des propriétés privées et la destruction de plus de mille plants.



Dans le cadre de missions portant sur la lutte contre les stupéfiants, les gendarmes des brigades de Huahine, Taravao et Rangiroa, ont démantelé entre le 28 septembre et le 1er octobre six plantations de cannabis dissimulées chez des particuliers. Au total, 1027 pieds ont été saisis et détruits par incinération. Six personnes sont mises en cause.



Ainsi, 265 pieds de cannabis d’une taille comprise entre 1 et 2,5 mètres et 135 pousses ont été découverts à Huahine dissimulés sur le terrain d’un particulier. Le propriétaire de cette plantation, âgé de 46 ans, reconnaît cultiver pour sa consommation personnelle mais aussi dans un but de revente.

A Tahiti, dans les communes de Toahotu, Vairao et Afaahiti à la Presqu’île, les militaires de la brigade de Taravao sont intervenus au domicile de quatre particuliers. Des perquisitions ont été réalisées lors desquelles les gendarmes ont découvert 541 pieds de cannabis et 100 grammes de paka séché.

Une descente sur l’atoll de Rangiroa a en outre permis la découverte de 86 pieds de cannabis dissimulés dans le jardin d’un particulier à Avatoru. Agé de 32 ans, l’auteur de cette plantation a reconnu cultiver pour sa consommation personnelle.