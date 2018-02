Saisie de cocaïne aux Marquises: les convoyeurs maintenus en détention provisoire

PAPEETE, le 6 février 2017- Les trois personnes qui avaient été interpellées en octobre dernier à Nuku Hiva à bord d’un catamaran transportant 500 kg de cocaïne ont été présentées ce matin devant le juge des libertés qui a décidé de prolonger leur détention provisoire de 4 mois.



Les trois marins avaient interpellés dans le port de Taiohae, Nuku Hiva aux îles Marquises à bord de leur catamaran de 14 mètres en possession de 430 pains de cocaïne "pour un poids total de 500 kg". Les investigations avaient confirmé que le voilier était parti du Costa Ricca et s’acheminait vraisemblablement vers l’Australie, lorsqu’il avait été contrôlé convoyant son important chargement de stupéfiants, à Nuku Hiva. Acheté 10 dollars US dans le pays producteur, le gramme de cocaïne se vend 60 $ aux Etats-Unis et jusqu'à 260 $ sur le marché australien. Vendue au détail, la drogue saisie samedi aux Marquises aurait pu représenter un chiffre d'affaires de 13 milliards Fcfp une fois débarquée en Australie.



Le capitaine d’origine néerlandaise de 61 ans et de deux matelots, un Néerlandais de 48 ans et un Polonais de 25 ans, avaient été placés en détention provisoire pour des chefs "d’acquisition, importation, transport, détention de stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées à titre absolu dangereuses pour la santé publique, association de malfaiteurs en vue de commettre ces délits" pour une durée de 4 mois, en attendant que l’affaire soit jugée par la juridiction de Papeete, contrairement aux trois précédentes saisies opérées depuis début 2017. Les peines encourues par les passeurs sont de 10 ans d’emprisonnement et de 900 millions Fcfp d’amende.



Les trois individus ont été présentés ce matin devant le juge de libertés qui a prolongé, sans surprise leur détention provisoire pour une durée supplémentaire de 4 mois.