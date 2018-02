Saisie de 267 gr. d'ice : le commanditaire présumé incarcéré, sa femme inquiétée

PAPEETE, 9 février 2018 - Le commanditaire présumé des 267 grammes d'ice saisis par les douanes le 27 janvier à l'aéroport de Tahiti-Faa'a est placé en détention provisoire depuis jeudi soir. Vendredi matin, sa femme était entendue par les enquêteurs.



Le quinquagénaire a été présenté jeudi après-midi devant le juge d’instruction pour se voir signifier une mise en examen des chefs d'importation, acquisition, trafic de stupéfiant et association de malfaiteurs. Il a ensuite été placé en détention provisoire sur décision du juge des libertés et de la détention.



Selon nos informations, sa compagne a été entendue vendredi par les enquêteurs et devait être présentée à son tour dans la matinée devant un juge d'instruction en vue de sa possible mise en examen.



Tous deux sont soupçonnés d'être liés à la saisie de 267 grammes d'ice faite le 27 janvier dernier, à l'aéroport de Tahiti-Faa'a sur trois passagères en provenance de Los Angeles. Ce jour-là trois femmes avaient été arrêtées par les douanes en possession de poches d'ice. Deux des trois "mules" ont depuis été placées en détention provisoire au centre pénitentiaire de Nuutania. La troisième a été placée sous contrôle judiciaire.



Les "mules", deux quadragénaires et une femme âgée de 65 ans, transportait de l'ice caché "in corpore".



Selon nos informations, la plus âgée des trois femmes a expliqué aux enquêteurs qu'elle avait effectué un voyage similaire au mois de décembre.



Il semble aussi que lors de leur dernier séjour aux Etats-Unis, les 3 mules ont fait du shopping tandis que le commanditaire présumé du trafic d'ice vaquait à ses occupations. A Los Angeles, tous quatre ont logé dans la même chambre d'hôtel et utilisait un même véhicule de location. Le commanditaire présumé, un garagiste de 55 ans, serait le beau-frère de la mule âgée de 43 ans.