Saisie d'ice à l'aéroport : les "mules" transportaient la drogue "in corpore"

PAPEETE, le 30 janvier 2018- Une saisie de 267 grammes d'ice a été effectuée par les douaniers de Faa’a et de Papeete sur trois passagères en provenance de Los Angeles samedi. Les "mules" transportaient la drogue in corpore , un moyen de convoyage très risqué qui consiste à ingérer les "boudins" de drogue.



Le 27 janvier dernier vers 23 heures, les brigades des douanes en uniforme de l’aéroport de Faa’a et de Papeete effectuent un contrôle renforcé sur un vol en provenance de Los Angeles. Le comportement de trois passagères les intrigue plus particulièrement et surtout leur grande nervosité avant le passage de la douane.



Les douaniers décident de procéder au contrôle de leurs bagages qui ne donne rien. Devant le stress persistant des personnes et suite aux questions posées par les agents des douanes, une des passagères, craignant pour sa santé, finit par avouer qu’elle transporte de la drogue in corpore . Les deux autres personnes, qui l’accompagnent, font de même rapidement, pour les mêmes raisons. Elles sont immédiatement transportées à l’hôpital du Taaone et placées en retenue douanière. Le procureur de la République en est immédiatement informé.



Les radiographies effectuées par le personnel hospitalier confirmerons la présence de corps étrangers dans l’organisme des trois femmes. Au bout de 3 heures, un boudin d’environ 10 cm est récupéré sur chacune d’entre elles. Chaque boudin contient entre 80 grammes et 96 gr. de méthamphétamine communément appelée ice. Soit une saisie totale de 267 grammes d’ice pour une valeur marchande estimée à 26,7 millions Fcfp. Au cours des visites domiciliaires qui ont suivi, 19 gr. de paka ont été trouvées dans les maisons de deux des personnes interpellées.



Le body packing ou transport in corpore est un mode de transport très utilisé par les trafiquants de drogue à travers le monde. Il permet la dissimulation des substances illicites dans l’estomac des personnes chargées du transport ou dans des cavités naturelles de leur corps (vagin ou rectum). Ce mode de transport est très dangereux, car il y a un risque de rupture des boudins dans lesquels est habituellement emballée la drogue, avec une mort quasi immédiate pour le passeur.



Il s’agit de la 2ème saisie du genre par les douanes de Polynésie française en un mois après celle des 37 grammes réalisée le 11 janvier dernier.



A l’issue de la retenue douanière, les trois prévenues, originaires de Tahiti, ont été remises à la section de recherches de la gendarmerie de Papeete co-saisie avec la Direction de la sécurité publique, pour enquêter sur cette affaire de trafic de stupéfiants.



Les trois femmes étaient en cours de présentation devant le juge d'instruction, hier en fin d'après-midi, avant d'être présentées au juge des libertés et de la détention qui devait décider de les maintenir ou pas en détention.



Selon nos informations, les trois femmes, une sexagénaire, sa belle-fille et une personne âgée de 43 ans, ont passé 4 jours en Californie avant de revenir sur le territoire. En échange du convoyage, elles devaient chacune toucher la somme d'1,5 million de francs.