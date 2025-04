Saint-Pierre-et-Miquelon riposte avec humour à la proposition de Wauquiez sur les OQTF

Paris, France | AFP | mardi 15/04/2025 - "On Quitte Tout Facilement" pour Saint-Pierre-et-Miquelon: une semaine après la proposition de Laurent Wauquiez d'installer un centre de rétention pour étrangers sous OQTF dans l'archipel, la collectivité territoriale a répondu avec une campagne d'attractivité teintée d'ironie.



Intitulée "Saint-Pierre-et-Miquelon: 146 jours de pluie, 365 jours de bonheur", cette initiative vante les mérites de la vie locale, mettant en avant "un territoire en plein emploi, une sécurité forte, une nature exceptionnelle et un cadre de vie apaisé".



Jouant sur l'acronyme OQTF, la collectivité propose de le réinterpréter de manière positive: "On Quitte Tout Facilement" pour vivre à Saint-Pierre-et-Miquelon, "On vient en Quête de Tranquillité Familiale", ou encore "Ouvriers Qualifiés pour Travailler dans le Froid".



"Envoyer quelqu'un ici pour le punir, c'est comme exiler un peintre dans la lumière, un poète dans le silence, un amoureux dans la beauté", souligne le communiqué accompagnant cette campagne, qui invite à découvrir l'archipel non pas comme une terre d'exil, mais comme un lieu de renaissance.



"Notre territoire a subi deux +bad buzz+ en deux semaines: on a d'abord eu les droits de douane de Donald Trump, puis Laurent Wauquiez. Donc on s'est dit qu'il fallait sortir de toute cette communication négative pour valoriser notre territoire, le faire connaître", a expliqué à l'AFP l'entourage du président du conseil territorial Bernard Briand.



"Ici, tout est à proximité, l'insécurité n'existe pas, la nature est à 200 mètres et le rythme de vie est assez canadien", a-t-on poursuivi dans cette collectivité de 6.000 habitants, mettant en avant une qualité de vie propice à la "slow life". Un site internet dédié (vivre-a-spm.fr) accompagne cette stratégie d'attractivité.



Président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez avait proposé, dans un entretien au JDNews, "d'enfermer" à Saint-Pierre-et-Miquelon les personnes dangereuses sous obligation de quitter le territoire (OQTF) refusant de retourner dans leur pays.



"Il fait 5 degrés de moyenne pendant l'année, 146 jours de pluie et de neige. Je pense qu'assez rapidement, ça va amener tout le monde à réfléchir", avait-il déclaré, provoquant un tollé et suscitant des réactions jusque dans les rangs de sa propre famille politique.