Saint-Pierre-et-Miquelon: le préfet impose une septaine à tous les arrivants

Saint-Pierre, France | AFP | samedi 08/11/2020 - Dix jours après l'annonce du reconfinement au niveau national, le préfet de Saint-Pierre et Miquelon a annoncé samedi l'instauration de mesures de quarantaine obligatoire de sept jours pour tous les voyageurs arrivant sur le territoire.



Toute personne arrivant désormais par avion dans cet archipel de l’Atlantique nord, uniquement accessible via Montréal, devra se soumettre à sept jours d'isolement strict et contrôlé avant de passer un test PCR à l'issue de cette période.



Certaines dérogations seront toutefois accordées pour des missions pouvant être considérées comme "essentielles à la bonne marche du territoire", selon le préfet Thierry Devimeux.



Cette mesure était très attendue localement par les élus et sa population alors que l'archipel enregistrait ce samedi son deuxième cas de coronavirus en 48heures.



Depuis le début de la crise sanitaire, seuls 14 personnes ont été diagnostiquées positives à la Covid-19, sans qu’aucun décès ne soit enregistré.



Jusqu'à présent, la Nouvelle Calédonie et Wallis-et-Futuna étaient les seuls territoires ultramarins à avoir instauré une période de quarantaine (une quatorzaine) à tout entrant sur leur sol. Les deux territoires sont exempts de coronavirus.