Saint-Martin: fin de garde à vue pour le président de la collectivité

Marigot, France | AFP | samedi 11/10/2019 - La garde à vue du président de la collectivité de Saint-Martin, Daniel Gibbs, ainsi que celles de ses vice-présidentes, ont été levées vendredi soir sans qu'aucune mise en examen n'ait été prononcée, a indiqué la collectivité.



Daniel Gibbs, Valérie Damaseau et Annick Pétrus étaient auditionnés depuis jeudi matin par les services de la gendarmerie de la Savane, pour des soupçons de "favoritisme" concernant des marchés publics pour des prestations de services passés après le passage de l'ouragan Irma en 2017.

Le parquet n'a pas saisi le juge d'instruction et aucun mise en examen n'a donc été prononcée.

Selon la collectivité, les élus ont "transmis en toute transparence et bonne foi l'ensemble des documents administratifs et des informations sollicités par l'autorité judiciaire". Elle a rappelé que "cette audition sous le régime de la garde à vue (...) est la procédure légale dans le cadre d'une enquête de ce type qui n'a rien d'exceptionnel et ne traduit en rien l'implication ou la culpabilité des personnes interrogées".

Saint-Martin se relève tout juste du passage de l'ouragan Irma de catégorie 5, qui a tué 11 personnes en septembre 2017, et endommagé 95% du bâti de l'île et de sa voisine Saint-Barth. Deux ans après, Saint-Martin continue de se reconstruire, des bâtiments sont toujours abandonnés, des toitures bâchées et certains habitants encore en situation difficile.

Daniel Gibbs a été élu à la tête de la collectivité de Saint-Martin, en mars 2017, quelques mois avant le passage de l'ouragan.