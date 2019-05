Sables d'Olonne: Vaimalama Chaves arrive en parachute à la Vendée Va'a

LES SABLES D'OLONNE, le 30 mai 2019 - Miss France a créé la surprise ce jeudi de l'Ascension aux Sables d'Olonne en Vendée. Si le programme annonçait sa présence pour ouvrir la course de la Vendée Va'a, nul ne s'attentait à ce que Vaimalama Chaves est arrive par les airs, en parachute.



A 10 heures 10, à 4000 mètres d'altitude, la jeune femme se jetait dans les airs, sous le regard ébahi d'une foule admirative, pour atterrir quelques minutes plus tard sur la plage des Sables d'Olonne pour le départ de la Vendée Vaa.



"C'était le stress, c’était mortel! nous confiera plus tard notre Miss Tahiti, j’avais hyper peur, je n’étais pas sereine du tout dans l'avion, mon accompagnateur pourra vous le dire : j’était limite hyper ventilée, en train de flipper. Je voyais le sol qui s’éloignait. On continuait à monter. Il me dit “Bon voilà on est à deux minutes du saut, là on est a 3500 mètres",..et là, tu es complètement déstabilisée,. Il faut mettre les bras en l’air et puis après à 4000 mètres, eh bien, ça y est, on y va... On y était ! Au début ça secoue un max,. Là j’ai crié...Mais après, une fois qu’on y est, on apprécie la vue et là c’est juste spectaculaire ! Tu apprécies la vue... cCest magnifique. C'est un moment de lâcher-prise total, et tu es obligée de faire confiance à ton accompagnateur, tu n'as pas le choix ! C'était une première pour moi, mais je crois que si cela se présente j'y retournerais !"