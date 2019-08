Sabine Boiron met tout sur le compte de l'ice

PAPEETE, le 27 août 2019 - Le procès de l’affaire Boiron s’est ouvert mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete en présence de huit des dix prévenus. Lors de cette première journée, l’ancienne institutrice Sabine Boiron, poursuivie pour avoir prostitué de jeunes filles mineures en échange d’ice ou d’argent, a indiqué qu’elle n’avait pas pris “conscience” de la gravité des faits en raison de son addiction à la méthamphétamine. Le procès s’achèvera demain soir.



Après plus de cinq ans d’enquête, d’auditions et de confrontations, le procès de l’affaire Boiron, du nom de l’ancienne institutrice, Sabine Boiron, s’est ouvert mardi par le rappel des faits.



L’affaire avait éclaté en octobre 2012 suite à l’arrestation d’un dealer d’ice qui entretenait une relation avec une jeune femme de 17 ans. Entendue, la mineure, qui se trouvait en “grande difficulté sur le plan social” et qui avait fugué du domicile familial depuis plusieurs mois, avait expliqué aux enquêteurs qu’elle avait commencé à se prostituer suite à sa rencontre avec une ancienne institutrice nommée Sabine Boiron. Cette dernière avait proposé à l’adolescente de faire “une partouze” en contrepartie d’argent et les deux femmes avaient donc passé la soirée dans le bureau du promoteur immobilier, Thierry Barbion. Mais la jeune fille, à laquelle Sabine Boiron avait donné “une pilule” et de l’alcool, n’avait rien reçu en échange.



A cette époque, Sabine Boiron avait hébergé l’adolescente au domicile de sa mère. Selon la mineure, l’ancienne institutrice avait “abusé” d’elle en la mettant sous son emprise. Tel qu’elle l’avait expliqué aux enquêteurs, elle était nourrie et habillée, ne touchait jamais d’argent mais Sabine Boiron lui fournissait de l’ice en quantité. Les deux femmes sortaient tous les soirs et la mineure, selon ses dires, entretenait des rapports sexuels tarifés à l’issue desquels Sabine Boiron empochait l’argent.