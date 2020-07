SDJ B s'offre le titre en District

Tahiti, le 3 juillet 2020 - SDJ B s'est adjugé jeudi le titre en District, en remportant son deuxième match en finale face à Excelsior B sur le score de 95-89.



Excelsior B était dos au mur jeudi soir au moment d'aborder le deuxième match des finales du championnat du District face à SDJ B. Dominés dans les grandes largeurs mercredi par les hommes de Temarama Varney (94-81), les joueurs de la Mission devaient impérativement s'imposer jeudi pour s'offrir un match d'appui.



Mais les mormons avaient évidemment d'autres projets en tête. A l'image du premier match, SDJ a de nouveau profité des largesses défensives de leurs adversaires pour imposer son rythme, et pour faire la course en tête au score. Les hommes de Teva Rauzy ont réussi cependant à limiter. Un Maui Garbutt intenable en attaque a permis ainsi Excelsior de ne concéder que trois points de retard à la mi-temps (49-46).



Au retour des vestiaires, SDJ a infligé un 10-0 à une équipe d'Excelsior, complètement dépassée par la vitesse de jeu et l'adresse insolente des joueurs mormons. SDJ s'est offert alors un matelas de 13 points d'avance (59-46). Du côté du club de la Mission, seul Maui Garbutt, encore lui, cette fois-ci épaulé par Ariihau Meuel ont surnagé, et ont permis à Excelsior de ne pas totalement sombré. A la fin du troisième quart, SDJ était encore devant (74-66).



Dans l'ultime période les protégés de Temarama Varney, ont tranquillement géré leur avance, pour finalement s'imposer sur le score de 95-89. Une deuxième victoire synonyme de titre pour SDJ B. Place désormais aux play-offs du championnat fédéral qui débutent lundi.