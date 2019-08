SDF, il se met au trafic d’ice

PAPEETE, le 8 août 2019 - Un homme de 27 ans a été présenté en comparution immédiate ce jeudi pour des faits de trafic et de détention d’ice. SDF depuis qu’il a quitté son atoll de Scilly, l’homme a été condamné à six mois de prison dont trois avec sursis.



Le prévenu, père de six enfants, avait été arrêté le 1er août dans le centre-ville de Papeete en possession de plusieurs petits sachets contenant 0,38 gramme d’ice. Après avoir insulté et bousculé les policiers, l’homme avait été placé en garde à vue au sein des locaux de la DSP.



Présenté en comparution immédiate ce jeudi, ce primo-délinquant a nié toute intention de se livrer au trafic. Selon ses déclarations, l’ice, bien que conditionné dans des petits sachets, était destiné à sa “consommation personnelle” . Il volait des “vêtements de marque” qu’il revendait ensuite à des gens pour pouvoir acheter la drogue. Drogue dans laquelle il serait tombé il y a un mois. Originaire de l’atoll de Scilly, le prévenu est arrivé à Tahiti il y a un an. Après s’être séparé de sa femme, il s’était retrouvé à la rue.