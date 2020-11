S’initier au ukulele en ligne avec Upa Upa

TAHITI, le 2 novembre 2020 - Upa Upa signifie la musique et fait référence à une ancienne danse polynésienne. Elle est aujourd’hui une nouvelle marque de ukulele qui dispense des cours pour les amateurs débutants.



Eudoxie Fava apparaît désormais deux fois par semaine sur la chaîne Youtube Upa Upa Tahiti. Elle y propose des tutoriels pour s’initier au ukulele. Elle a passé cinq années au Canada pour étudier et est rentrée au fenua il y a un an.



" Là-bas, j’ai appris le ukulele pour garder un lien avec ma culture ." Autodidacte, elle a beaucoup progressé grâce à des cours trouvés en ligne. " En Polynésie, dans toutes les familles, on grandit avec cet instrument ", rappelle-t-elle. Le ukulele est familier et indispensable.



Elle a rencontré André Bihannic peu de temps après son retour. Lui venait de fonder Upa Upa Tahiti. Upa Upa est une marque de ukulele qui se développe doucement mais surement. Elle a une " forte identité polynésienne ".



Les instruments, qui ne sont pas fabriqués à Tahiti, sont toutefois " designés" en Polynésie, inspirés par la faune, la flore... Il existe cinq modèles pour l’instant, baptisés Rurutu, Nuku Hiva, Fakarava…



D’autres modèles sont prévus pour la fin de l’année. Mais ce qui importe à Eudoxie Fava, c’est de partager sa culture, ici et à l’étranger. " Et je crois qu’on commence à y arriver ! "



Le premier tutoriel a été mis en ligne en mars. Elle propose maintenant deux vidéos par semaine. Une première le vendredi, en français, une seconde le samedi ou le dimanche en anglais.



Elle choisit elle-même des chansons polynésiennes, se les approprie quand elle ne les connaît pas, les adapte quand c’est nécessaire pour rester accessible. " Pour l’instant on s’adresse aux débutants ." Cette offre est gratuite. Elle tend à faire monter le niveau de ses apprentissages.



Vous pouvez découvrir les "tutos faciles" pour jouer Pahoho de Te Ava Piti, Fakateretere de Gabilou,mais aussi Petite Marie de Francis Cabrel ou bien Imagine de John Lenon ou encore Redemption song de Bob Marley. L’offre compte plus d’une cinquantaine de vidéos.



Avant la fin du mois de novembre, un système de formation en ligne verra le jour. " Il s’agit d’un programme complet pour acquérir les bases ", précise Eudoxie Fava.