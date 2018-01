S'habiller en noir ou pas? Tempête dans un verre d'eau avant les Golden Globes

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | vendredi 04/01/2018 - Pour protester contre les violences sexuelles et manifester leur solidarité face aux victimes de prédateurs sexuels à Hollywood, des actrices comme Jessica Chastain, Emma Stone ou Meryl Streep envisagent de laisser au placard paillettes et couleurs chatoyantes aux Golden Globes dimanche pour ne revêtir que du noir.



Des vedettes masculines ont promis de les imiter en signe de solidarité, à l'instar de Dwayne "The Rock" Johnson... s'attirant les moqueries de ceux qui observent que le smoking couleur ébène est déjà la tenue privilégiée aux cérémonies hollywoodiennes.



"Est-ce que la plupart des hommes qui assistent aux Globes ne s'habillent pas déjà tout en noir?", interroge le site d'informations Mic.



Il est vrai que Dwayne Johnson, tout comme Donald Glover ou Alan Cummings, font parfois des paris audacieux (costume en velours bordeaux ou couleur chair, veste à paillettes...) mais que la plupart des célébrités masculines arborent un costume noir et une chemise blanche, avec une personnalisation qui se borne à choisir entre cravate sombre et noeud papillon noir.



Certaines stylistes prenaient toutefois l'affaire très au sérieux: Ilaria Urbinati, qui choisit la garde-robe de "The Rock", celle de Armie Hammer ou Liev Schreiber, a écrit sur Instagram: "parce que tout le monde me demande... Oui les hommes seront solidaires des femmes sur le mouvement tous en noir pour protester contre les violences sexuelles aux Golden Globes".



Certains commentateurs recommandaient une épingle ou un ruban, le styliste new-yorkais Michael Fisher, qui veille sur les tenues de Hugh Jackman, a lui aussi fait savoir que ses clients seraient en costumes sombres "avec des pochettes noires".



Face à ces déclarations solennelles, beaucoup levaient les yeux au ciel.



"Je suis si inspirée par les hommes en noir aux Golden Globes, un événement où ils portent d'ordinaire des smokings noirs", "c'est dans la tradition des hommes de faire le moins d'efforts possible mais d'attendre des remerciements quand même", raillait ainsi Erin Gloria Ryan dans The Daily Beast.



D'autres s'opposaient purement et simplement à ces initiatives: "chères actrices, s'il-vous-plait revêtez des couleurs vives pour célébrer notre pouvoir, pas du noir pour faire le deuil des prédateurs. Ils ne le méritent pas" a twitté la productrice Elisabeth Sereda.



Jenny Cooney, membre de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood (HFPA) qui organise les Golden Globes, demandait aussi: "pourquoi les femmes ne se tiennent pas fières et en couleurs vives pour montrer que nous ne seront pas piétinées?".



Rose McGowan, qui accuse le producteur Harvey Weinstein de viol, est encore plus critique: "des actrices comme Meryl Streep, qui étaient très contentes de travailler pour le monstre porcin, vont porter du noir aux Golden Globes pour protester silencieusement. VOTRE SILENCE EST LE PROBLEME. Vous accepterez un faux prix, le souffle court, et rien ne changera".