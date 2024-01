Rythmes scolaires, marche avant réenclenchée

Tahiti, le 24 janvier 2024 - La Direction générale de l’éducation et des enseignements a publié mardi sur les réseaux sociaux les six scénarios envisagés pour les rythmes scolaires des écoles élémentaires, maternelles et des CJA. Une consultation publique est prévue en mars afin de valider le scénario retenu pour la prochaine rentrée scolaire.



Semaine de cinq jours ; semaine de quatre jours ; que le matin ; un petit lundi… : Ce sont autant de propositions que la DGEE doit soumettre aux votes des parents d’élèves et des enseignants prochainement. Une consultation est prévue en mars prochain, à raison d’un vote par famille, afin que chacun puisse exprimer ses choix sur les propositions faites.



Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la méthode prend à contre-pied celle lancée par le précédent gouvernement sous la houlette de Christelle Lehartel. Celle-ci avait décidé d’inclure les parents et les enseignants dès la constitution des nouveaux horaires de présence en cours.



Le défi était alors – et demeure d’ailleurs – de faire passer la semaine de cours de 27 heures à 24 heures, comme cela est déjà le cas dans l’Hexagone depuis 10 ans.



Les débats avaient alors été animés dans certaines communes où s’était fait jour la difficulté d’aménager temps scolaire, emploi, garderie et activités périscolaires.



Avec cette nouvelle méthode, qui consiste à consulter les parents et les enseignants, plutôt que de lancer de nouveaux forums, le ministre de l’Éducation souhaite aller plus vite, au risque de ne prendre les parents que pour une chambre de consultation pour laquelle aucun autre choix ne sera possible. Les six choix proposés sont en fait des solutions dictées par la DGEE, plus ou moins épaulés par les premiers travaux des réunions précédentes. “Il n’y a qu’un ou deux scénarios qui étaient sortis des réunions des années passées”, explique Ronny Teriipaia. “Nous avons fait le choix d’ouvrir à plus de possibilités.”



Autre problème – et de taille une fois encore : aucun des scénarios proposés ne comporte d’horaires précis. Impossible pour l’heure de savoir si les cours proposés s’interrompent à 14 heures, 15 heures ou 15h30.



“L’ensemble des parents seront consultés”, tient à préciser le ministre de l’Éducation. “Ce sera un vote par famille. Les différents scénarios seront proposés et ils feront leur choix pour une application de la réforme à la rentrée 2024.”



“La priorité, c’est le choix des parents”



Des choix qui vont nécessiter quelques bouleversements. Dans les transports scolaires tout d’abord, mais aussi dans les activités extrascolaires, les garderies, etc. “Du 11 au 16 mars, les parents d’élèves et les enseignants sont invités à s’exprimer pour donner leurs préférences dans les plannings proposés”, poursuit le ministre. “À la suite de cela, on se réunira avec les communes et les transporteurs – c’est très important –, pour harmoniser le tout et retenir la proposition la plus appropriée qui correspond le plus aux parents, aux enseignants et à l’ensemble des communes.”



À y regarder de plus près, après les premiers forums de 2022, peu importe la décision, il y a aura des déçus.



“Les garderies, les clubs sportifs et autres, ce sont des partenaires qui viendront après, explique encore Ronny Teriipaia. Mais la priorité, c’est le choix des parents et celui des professionnels de l’éducation.”



Libérer trois heures sur les futurs emplois du temps pose aussi un problème d’organisation supplémentaire. En effet, ces trois heures manquantes ne sont pas accompagnées d’une obligation de prise en charge par les communes. Si les communes et les écoles ne proposent pas d’activités complémentaires au sein des établissements, ce sera aux parents de se débrouiller avec ces nouveaux horaires. “Les communes ne sont pas dans l’obligation de prendre en charge les enfants après l’école, rappelle le ministre de l’Éducation. Et il confirme : “Si les communes ne font rien, cela relèvera alors de la responsabilité des parents.”

Les scénarios Choix 1

Lundi, mardi, jeudi, vendredi matin et après-midi / mercredi matin



Choix 2

Lundi, mardi, jeudi matin et après-midi / mercredi et vendredi matin



Choix 3a

Mardi et jeudi matin et après-midi / lundi, mercredi et vendredi matin



Choix 3b

Lundi et mardi matin et après-midi / mercredi, jeudi et vendredi matin



Choix 4

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin



Choix 5

Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin et après-midi / pas d’école le mercredi

Mercredi 24 Janvier 2024