Rututu côté plage

Tahiti, le 10 septembre 2021 - À Rurutu, il n'y a pas que des grottes, des tarodières et des montagnes. Il y a aussi des plages, parmi les plus secrètes et les plus belles de Polynésie. Bronzage assuré, hors de portée des paparazzis.



Aller à Rurutu pour ses plages, voilà qui paraîtra sans doute singulier. Et pourtant, l'île à grand spectacle des Australes offre une demi-douzaine de plages exceptionnelles pour ceux et celles qui aiment sacrifier au dieu soleil. Tahiti Infos est allé sur place les tester pour vous. Dur dur… de revenir au bureau.