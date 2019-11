Russie: un pilote donne les commandes de l'avion à une passagère

Moscou, Russie | AFP | jeudi 07/11/2019 - Une enquête a été ouverte jeudi en Russie après qu'un pilote a donné les commandes de son avion de ligne à une jeune passagère n'ayant aucune formation, au moment où l'appareil effectuait un vol régulier en Sibérie.



Une vidéo diffusée sur Instagram montre une jeune femme en pull rose dans la cabine de pilotage, aux commandes en plein vol, et on entend la voix d'un homme lui donner des instructions. Elle s'accompagne du commentaire: "C'était très cool! Merci!".

Largement reprise dans les médias russes, le compte a finalement restreint l'accès public à la vidéo.

Selon les enquêteurs, les faits remontent au 31 août, lorsque "l'un des membres de l'équipage a laissé entrer dans la cabine de pilotage une jeune femme qui n'avait pas l'autorisation d'effectuer des vols". Il "lui a remis les commandes de l'avion".

Selon le Comité d'enquête de Iakoutie, une région sibérienne, l'avion, un Antonov-24, appartient à la compagnie locale IrAero et transportait des passagers à son bord au moment des faits.

L'appareil, qui peut transporter jusqu'à 52 passagers, reliait la capitale régionale de Iakoutsk à Sakkyryyr, dans le nord de la Iakoutie, selon un communiqué.

La compagnie IrAero, qui dispose d'une flotte de 25 avions, dessert plusieurs villes de Sibérie ainsi que Moscou, Saint-Pétersbourg et des stations balnéaires sur les rives de la mer Noire.

La Russie, qui souffre d'une mauvaise réputation en matière de sécurité aérienne, a connu plusieurs accidents graves ces vingt dernières années, avec de lourds bilans humains.

En mai, un violent atterrissage d'urgence et l'embrasement d'un Soukhoï Superjet 100 de la compagnie russe Aeroflot à Moscou avait fait 41 morts, les enquêteurs disant privilégier la piste de l'erreur de pilotage.

En février 2018, 71 personnes avaient trouvé la mort dans le crash d'un biréacteur An-148 de la compagnie Saratov Airlines près de Moscou peu après son décollage. L'enquête a également pointé du doigt des erreurs de l'équipage.

En 1994, l'un des pilotes d'un avion reliant Moscou à Hong Kong avait invité ses enfants dans la cabine avant de céder sa place à son fils. Le crash de l'avion avait fait 75 morts.