Russie: arrêtez d'envoyer des vidéos drôles, exhorte un opérateur de télécoms

Moscou, Russie | AFP | vendredi 27/03/2020 - Le numéro un russe des télécommunications, MTS, a demandé vendredi à ses clients d'arrêter d'envoyer des vidéos drôles à leurs contacts afin de ne pas surcharger les réseaux, alors que le télétravail a fortement augmenté à cause de la pandémie de Covid-19.



"Les memes et la bonne humeur sont importants, mais en ce moment il faut consommer le contenu des réseaux sociaux de manière responsable!", a exhorté le président de MTS dans une lettre publiée sur le site de l'opérateur.

"Dans la situation actuelle, vous pouvez vous abstenir, par exemple, d'envoyer des messages avec des vidéos drôles mais +lourds+ à des dizaines de contacts", a-t-il affirmé, précisant, que "cela ne signifie pas que vous devez renoncer à regarder des films en ligne ou à participer à des vidéoconférences dans le cadre du télétravail".

"Nous constatons une augmentation significative des charges du réseau et surtout du trafic de l'utilisation d'Internet à domicile dans les grandes villes et notamment à Moscou, où ce dernier a augmenté de 30%", a affirmé le patron de MTS, rappelant que "la bande passante du réseau est une ressource physiquement limitée".

Si la Russie n'a pas mis en place de confinement obligatoire pour enrayer la propagation du coronavirus, de nombreux Russes -- notamment Moscovites -- ont commencé à travailler à distance depuis deux semaines.

De très nombreux "memes" internet et vidéos humoristiques circulent depuis des semaines sur les réseaux sociaux et les messageries, la plupart concernant la pandémie de Covid-19.