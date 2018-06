Russie 2018: le calendrier des matchs de la coupe du monde à télécharger

Amis fans de foot bonjour! Les plus chanceux d'entre vous ont pu trouver dans leur Tahiti Infos d'aujourd'hui le poster détachable du calendrier des matchs de la coupe du monde de foot!

Tous les matchs sont diffusés sur BeIN Sports, mais certains matchs sont également diffusés sur Polynésie 1ère, TNTV ou TF1. Dans ce calendrier vous trouverez les horaires de diffusion aux heures locales. (Diffusions et rediffusions)



Le détail des diffusions à partir des 8ème de finale sur la 1ère, TNTV et TF1 vous sera proposé dans notre édition du 2 juillet.



Ce calendrier, vous le retrouverez dans le journal du 12 juin prochain, ou vous pouvez également le télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous:

Bon matchs!