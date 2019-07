Russie: 14 marins tués dans l'incendie d'un sous-marin

Moscou, Russie | AFP | mardi 02/07/2019 - Quatorze marins sont morts dans un incendie à bord d'un sous-marin destiné à la recherche dans les eaux territoriales russes, a indiqué mardi le ministère de la Défense.



L'accident s'est produit lundi à bord d'un submersible destiné à l'étude des environnements marins et du fond des océans, selon le ministère cité par les agences russes.

Les 14 personnes tuées, des sous-mariniers de l'armée russe, ont été intoxiquées des suites de l'incendie.

L'incendie s'est déclaré lors d'une opération visant à recueillir des données sur les fonds marins, selon l'armée russe, qui précise que le submersible est basé dans la ville fermée de Severomorsk, dans la région de Mourmansk dans l'Arctique.

L'incendie a été maîtrisé et le sous-marin est rentré à son port d'attache.

Une enquête est menée par l'armée russe pour déterminer les causes de l'incendie, selon la même source.

Cet accident rappelle la tragédie du sous-marin à propulsion nucléaire Koursk, fleuron de la flotte russe du Nord, qui a sombré avec 118 hommes à bord le 12 août 2000, au début du premier mandat de Vladimir Poutine.

Vingt-trois sous-mariniers avaient survécu plusieurs jours à l'explosion mais étaient morts avec le reste de l'équipage faute d'avoir été secourus à temps. Cet accident reste à ce jour la pire catastrophe qu'ait connue la marine russe, et une ombre au tableau du maître du Kremlin, durement critiqué pour sa gestion de l'affaire.