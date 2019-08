Rupture du ligament croisé pour Makalea Foliaki

Makalea Foliaki évolue actuellement au sein de l’effectif du rugby club de Toulon (RCT), un club évoluant au plus haut niveau du rugby en métropole, le Top 14. Le championnat de la saison 2019-2020 va commencer fin août mais Makalea Foliaki ne pourra pas y participer. Il y a deux semaines, Makalea Foliaki s’est blessé au genou lors d’un entrainement, sur un mauvais appui.



Le verdict est tombé, il s’agit d’une rupture du ligament croisé. Une opération est prévue fin août, elle sera suivie de six mois de rééducation. On souhaite bon courage à notre champion qui vient de renouveler un contrat d’un an avec le rugby club de Toulon. Il est désormais comptabilisé officiellement avec l’effectif de l’équipe professionnelle et plus celui de l’équipe espoirs. SB