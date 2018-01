Run & Bike : une course pour sensibiliser à la sécurité routière

MOOREA, 21 janvier 2018 - La course Run & Bike a mobilisé 90 personnes ce samedi à Moorea. Une satisfaction pour la municipalité qui souhaitait faire de cette course une opération de sensibilisation sur les accidents en deux roues.



La commune de Moorea-Maiao a organisé sa course Run & Bike, ce samedi matin.

Cette course, qui se réalise en binôme (un coureur de fond et un cycliste), avait notamment pour objectif de sensibiliser le public à l’éco-mobilité, à la sécurité routière ainsi qu’aux bienfaits des activités physiques.



Samedi, les organisateurs ont compté un total de 90 personnes inscrites pour cette nouvelle édition. Les participants étaient répartis dans trois catégories différentes : les hommes, les femmes et la catégorie mixte.

Après le départ à Vaiare, les participants se sont dirigés vers le Lagonarium de Afareaitu, pour revenir ensuite au point de départ. L’épreuve sportive était organisée sur une distance totale de 5 kilomètres.



En catégorie Hommes, la course a été remportée par le duo Thomas Mourier –Pierrot Thième. En équipe mixte Hoani Marescot et Heiana Marescot sont arrivés en tête. Du côté des femmes, l’épreuve a été remportée par l’équipe de Jean-Paule Teinaore et Corralie Barrois.



En marge de la course, des ateliers de sensibilisation étaient aussi mis en place avec notamment des questionnaires sur les comportements à risques des vélos-cyclistes sur la route.

A travers cet événement, la municipalité espère limiter le nombre d’accident à vélo, alors qu’en 2017 les services municipaux recensent 43 cyclistes accidents de la route impliquant un cycliste, à Moorea.