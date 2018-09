Rugby à XV - Coupe de Tahiti : Papeete bat Faa'a pour la première fois

Papeete s'en remet à Antony Hourtal



Au retour des vestiaires, après une pénalité réussie du Papeete RC, (6-3 pour Papeete), sur une chandelle anodine de l'arrière de Faa'a, les joueurs de Papeete restent spectateurs à la retombée du ballon. Le rebond est favorable à l'équipe jaune, l'arrière Tautu surgit et envoie le jeune Rurua Mairau à l'essai, non transformé. (8-6 pour Faa’a).



Les joueurs de la capitale ne faiblissent pas, à l'image de son demi de mêlée Joris Janeczek qui est dans tous les bons coups. Les rouges obtiennent une pénalité que convertit Antony Hourtal et qui permet à Papeete de reprendre l’avantage (9-8). Avec plus d'une dizaine de minutes à jouer et avec un point d'avance au tableau d'affichage, les rouges donnent tout en défense.



Les joueurs de la capitale siègent sur la moitié de terrain de Faa'a. Sur l'ultime action, les rugbymen de Papeete se procurent une pénalité face aux poteaux. Antony Hourtal envoie son équipe en finale de la coupe de Tahiti. Score final : 12 à 8.



Bien que diminués par le départ de cadres, les joueurs de Faa'a n’ont pas démérité et la victoire finale s’est jouée à peu de choses. Malgré les occasions manquées, Papeete a su garder le cap pour finalement s’imposer pour la première fois de sa jeune histoire contre Faa’a.



Le prochain match de coupe opposera samedi le Papeete Rugby Club au Punaauia Rugby Club. Le club de la côte ouest a lourdement chuté face au Rugby Club de Pirae (46-0). Ce dernier jouera sa place en finale face au Faa'a Rugby Aro dans un choc au sommet. SB / PPT RC