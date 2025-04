Rugby à XV – Championnat de Polynésie : Papeete s’impose face à Paea (9-8)

Tahiti, le 19 avril 2025 - Jeudi soir, au Stade de la Fautaua à Pirae, débutait la deuxième journée du championnat de Polynésie de rugby. C’est sous une pluie battante que s’est déroulée cette rencontre entre Paea Manu Ura Rugby Club et le Papeete Rugby Club. Dans une rencontre très attendue entre deux équipes invaincues lors de la première journée, le spectacle fut autant dans l’intensité du combat que dans les éléments déchaînés. Et c’est finalement Papeete qui s’impose sur le fil, 9 à 8, au terme d’un affrontement aussi rude qu’indécis.



Le déluge s’estompe à peine lorsque les deux formations foulent la pelouse détrempée du stade de la Fautaua. D’entrée, les joueurs de Papeete prennent les devants grâce à une pénalité bien ajustée de Nicolas Ebb, à 38 mètres plein axe (3-0). La pluie rend le ballon glissant, provoquant de nombreuses fautes de main et des enchaînements avortés.



Les dix premières minutes donnent le ton : une bataille acharnée au milieu du terrain, où personne ne parvient à prendre un réel ascendant. Paea se montre solide en mêlée et très agressif sur les contre-rucks, récupérant plusieurs ballons importants. Mais malgré cela, c’est bien Papeete qui campe le plus souvent dans la moitié de terrain adverse, sans toutefois parvenir à franchir une défense des bleu et blanc parfaitement en place.



À la demi-heure de jeu, Paea renverse la dynamique grâce à un contre fulgurant. Après plusieurs temps de jeu dans les 22 mètres de Papeete, c’est le pilier Charles Angust qui parvient à aplatir en coin. L’essai, non transformé, permet à Paea de prendre l’avantage pour la première fois du match (5-3). Quelques minutes plus tard, les Manu Ura accentuent leur domination et obtiennent une pénalité bien placée. Elle est transformée par Heiarii Tetuanui, et Paea mène 8 à 3.



Mais Papeete ne lâche rien. Juste avant la pause, les hommes du capitaine Samuel Bertrand obtiennent une pénalité que le buteur du jour, Nicolas Ebb, passe, ce qui ramène le score à 8-6. À la mi-temps, rien n’est joué dans cette rencontre marquée par l’engagement, l’intensité, mais aussi par les caprices du ciel.



Une pénalité pour la gagne



La deuxième période redémarre sur le même rythme. Les deux formations peinent à enchaîner les passes, les fautes se multiplient et chaque mètre gagné est arraché au prix d’efforts immenses. Papeete frappe le premier : une pénalité bien négociée du buteur du soir permet aux joueurs de la capitale de repasser devant au score (9-8).



La suite est une véritable guerre de tranchées sur un terrain transformé en bourbier. Paea pousse, tente de revenir, multiplie les offensives. Mais la défense de Papeete, héroïque, repousse toutes les attaques. À dix minutes du terme, Paea obtient une pénalité à 20 mètres des poteaux. L’occasion rêvée de reprendre l’avantage… mais le ballon passe à côté. Quelques instants plus tard, Papeete a l’opportunité de se mettre à l’abri, sur une pénalité à 40 mètres. Même issue : l’échec.



La fin de match devient un jeu de ping-pong territorial, où les deux équipes se renvoient le ballon, espérant une erreur de l’adversaire. La pluie redouble, les appuis sont de plus en plus fuyants, les attaques de plus en plus brouillonnes. Aucun des deux camps ne parvient à forcer le verrou. Et c’est sur ce score de 9 à 8 que l’arbitre met fin aux débats.



Avec cette victoire, Papeete enchaine un deuxième succès. Un résultat issu du travail fourni aux entrainements depuis plusieurs semaines : “Le championnat à XV est notre objectif depuis le début. On s’est préparé pour ça. On travaille bien à l’entrainement. On est nombreux et on est tous derrière le projet de jeu du club. On a fait le dos rond en début de saison avec le VII et le X mais maintenant on est prêts. Aujourd’hui on savait que le combat serait rude. Manu Ura est une belle équipe avec un gros pack. Mais on a su être patient et prendre les points quand on avait l’occasion. Avec ce temps, on savait que ça se jouerait sur des détails ; et ils ont tourné à notre avantage”, expliquait à l’issue du match le capitaine de Papeete, Samuel Bertrand. Un succès à l’arrachée, acquis au courage et à l’expérience, dans des conditions particulièrement difficiles. Paea, vaillant mais maladroit dans les moments clés, pourra nourrir quelques regrets : “Forcément on est déçus du résultat. Mais dans le jeu, malgré les conditions, on a réussi à les contrer surtout en mêlée. Malheureusement on n’a pas été efficaces au pied. Papeete a fait un très bon match. Ils ont su concrétiser leurs temps forts. À nous maintenant d’être plus réalistes. La saison est longue et le championnat va être relevée”, a de son côté conclu le président et toujours joueur des Manu Ura, Taputua Teinauri







Rédigé par Manu Rodor le Lundi 21 Avril 2025 à 17:58 | Lu 106 fois