Rugby à XV – Championnat de Polynésie : Papeete l’emporte sur le fil

Tahiti, le 13 avril 2025 - La première journée du championnat de rugby à XV s’est clôturée samedi soir par un choc très attendu entre Faa’a et Papeete au stade Fautaua. Un duel intense et équilibré, qui a tourné à l’avantage de Papeete dans les toutes dernières minutes grâce à une pénalité décisive. Score final : 23-22.



Après avoir vibré pour le rugby à VII puis à X ces derniers mois, les amoureux du ballon ovale retrouvaient enfin le rugby à XV, samedi soir. Et pour ce grand retour, les spectateurs ont répondu présents, malgré des conditions loin d’être idéales. Teiki Dubois, vice-président de la Fédération polynésienne de rugby, ne cache pas sa déception sur l’organisation : “Les équipes, les joueurs et les supporters avaient hâte de retrouver cette forme de jeu. Même s’ils ont pris du plaisir à VII ou à X, le XV reste la référence. On voit des équipes déjà bien préparées qui ont anticipé la reprise. Mais on est assez déçus de commencer avec des infrastructures défaillantes : un seul vestiaire pour les équipes, un pilonne électrique qui ne fonctionne pas, des changements de calendrier incohérents… On ne commence pas très bien cette saison. Il faudra très vite l’investissement de tous pour que le rugby puisse trouver la place qu’il mérite en Polynésie.”



Un match serré et un final haletant



La rencontre entre Papeete et Faa’a au stade Fautaua débute timidement, les deux formations cherchant à occuper le terrain au pied. À la 10e minute, Cédric Mathon ouvre le score pour Papeete sur pénalité. Mais Faa’a réagit rapidement en inscrivant le premier essai du match après une belle séquence conclue en coin. Un essai non transformé : 5-3.



Quelques minutes plus tard, sur une pénalité obtenue à 22 mètres, Faa’a choisit de jouer à la main. L’initiative est payante puisque l’équipe marque un deuxième essai, encore une fois non transformé. 10-3.



Sur le renvoi, le ballon sort directement en touche, offrant à Faa’a une mêlée au centre du terrain. Sur une attaque en première main, la défense de Papeete cède une nouvelle fois. Troisième essai, transformé cette fois-ci : 17-3. En dix minutes, Faa’a frappe fort.



Mais Papeete ne s’effondre pas. À la 30e minute, après plusieurs pénalités jouées à proximité de l’en-but adverse, les avants s’écroulent dans l’en-but pour ramener leur équipe à 17-10. Le match est totalement relancé.



Papeete accélère, Faa’a répond



Dès le début de la seconde période, Papeete revient avec des intentions claires. Sur une mêlée à 5 mètres, le troisième ligne centre Shan s’arrache pour marquer un nouvel essai. Non transformé : 17-15.



La dynamique a changé. Papeete confisque le ballon et Faa’a multiplie les fautes. Logiquement, après une pénalité et une série de pick and go sur la ligne, les joueurs de Papeete inscrivent leur troisième essai (non transformé) et passent devant au score pour la première fois : 20-17.



Mais Faa’a n’a pas dit son dernier mot. Piqués dans leur orgueil, les hommes du capitaine Rémy Nui investissent à nouveau le camp adverse. Après plusieurs minutes à pilonner la ligne, ils marquent un essai en coin. Non transformé, mais suffisant pour reprendre l’avantage : 22-20.



Dans une fin de match tendue, c’est Papeete qui obtient une pénalité cruciale face aux poteaux à 20 mètres. Le buteur ne tremble pas : 23-22. La messe est dite. Papeete s’impose d’un point dans ce premier grand choc du championnat.



Un championnat lancé sous tension



Avec une multitude de fautes des deux côtés durant le match, la discipline a été l’une des clés de la rencontre pour l’entraîneur des avants de Papeete, Édouard Malakai. “On a vu deux équipes bien préparées ce soir. Après, on a complétement failli sur la discipline. On prend trois cartons jaunes et un carton rouge. Mais physiquement et mentalement, on était prêts, c’est ce qui nous a permis de tenir jusqu’à la fin et d’obtenir cette pénalité qui nous fait gagner le match. Faa’a a fait un très bon match. La semaine prochaine, nous rencontrons les champions en titre de Paea. Il nous faudra être plus patients et gérer au mieux nos points faibles.”

Même discours du côté du Faa’a Rugby Aro. Pour le nouvel entraîneur Teva Marea, ses joueurs se sont bien battus, mais l’indiscipline a été fatale. “On a de très bons joueurs cette année et on est nombreux aux entraînements. Malheureusement, il faut qu’on travaille sur cette discipline qui nous a fait perdre le match ce soir. On va continuer de travailler sur nos points faibles et je suis sûr que la saison sera belle.” Une saison qui s’annonce effectivement intéressante pour Faa’a qui a réussi à remobiliser toutes ses forces vives. “On a un effectif de quarante joueurs. On est très contents. Les anciens ont repris et avec nos jeunes, ça fait un très beau groupe. On a fait un bon championnat à X et on va continuer sur cette lancée. Ce soir, le groupe a été très solidaire et il reste beaucoup de matchs. La saison s’annonce passionnante”, expliquait avec fierté la présidente du club, Tihani Tokoragi.



Cette première journée aura montré toute la passion et l’engagement autour du retour du rugby à XV en Polynésie. Jeudi soir, pour l’ouverture du championnat, c’est Paea qui l’emportait sur l’entente Pirae-Arue 33 à 7. Et samedi matin, c’est Punaauia qui s’est s’imposé à Moorea 24 à 19. La saison est bien lancée et promet une compétition aussi disputée qu’excitante.







