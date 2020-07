Rugby : Punaauia et Faa'a pour un fauteuil

Tahiti, le 31 juillet 2020 - Le Punaauia Rugby Club, leader du championnat, sera opposé samedi à son dauphin le Faa'a Rugby Aro pour le premier gros choc de la saison.



On attendait Pirae et Arue, mais ce sont finalement le Punaauia Rugby Club et le Faa'a Rugby Aro qui sortent de la mêlée depuis la reprise du championnat de rugby au début du mois de juillet. Le club orange, coaché par Thomas Lozano et Rémy Mahuta, occupe le fauteuil de leader grâce à ses deux victoires en deux matchs face au Arue XV Mili (20-5 avec bonus offensif) et face au RC Pirae (13-12) champion en titre. Les jaunes de Faa'a de leurs côtés, après un match nul très encourageant face à Pirae (18-18), s'étaient baladés ensuite face au Papeete RC (27-8 avec BO) et s'installaient en deuxième position du classement derrière Punaauia.

Les deux équipes se retrouveront justement samedi à Fautaua pour une explication au sommet. Le Punaauia RC pour défendre son fauteuil de leader et Faa'a pour le lui ravir.



Confirmer ses ambitions



Le public aura droit à une belle confrontation entre deux équipes très séduisantes dans le jeu. D'un côté Thomas Lozano comptera beaucoup sur son jeune ouvreur Florian Allegre qui fait des merveilles depuis la reprise du championnat. "C'est clair que Florent est un joueur très talentueux. Mais il s'appuie et profite aussi du travail collectif de toute l'équipe pour se créer des opportunités", explique le coach de Punaauia qui avait indiqué avant la reprise, viser le titre de champion. "Nous avons déterminé notre plan de jeu. On sait que Faa'a c'est très solide à l'avant et sur les lignes arrières ils ont des joueurs qui vont très vite. Le but sera de ne pas les laisser jouer. Sur ce match il va falloir que l'on confirme nos grosses ambitions pour cette saison", ajoute le technicien.



C'est en effet un gros morceau qui se présente au leader. Car si Punaauia peut compter sur Florian Allegre, Faa'a compte également un as dans son effectif avec Andrew Vanaa en troisième ligne, qui avait inscrit en solo un magnifique essai face à Pirae. Ce dernier sort de deux saisons en Fédérale 2 avec le JA Isle Rugby. "Andrew a changé beaucoup de choses depuis son retour à Faa'a. Il fédère les joueurs et il partage son immense expérience", se réjouit Jules NG Pao, président du club. Mais si Faa'a brille de par son jeu offensif, l'autre principale caractéristique de cette équipe reste l'indiscipline. Au cours de leur premier matchs, Faa'a a écopé de quatre cartons jaunes et d'un carton rouge. "Sur les rucks, on a mis énormément de fautes, c'est vrai. On a essayé de corriger ça sur les derniers entrainements. On verra ce que ça donne pour samedi", affirme le président de Faa'a.



Le décor est planté, rendez-vous donc samedi à Fautaua à partir de 20h15 pour le choc de ce début de championnat. A noter également que samedi le Papeete RC sera opposé au Arue XV Mili. Les deux équipes sont à la recherche de leur premier succès de la saison.