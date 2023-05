Rugby : Papeete titré en U16 et Punaauia sacré en U18

Tahiti, le 14 mai 2023 - Le stade Fautaua a accueilli samedi après-midi la 10e et dernière journée des Championnats jeunes 2023. Le Papeete RC a décroché le titre en U16 et le Punaauia RC a été sacré en U18.



La Fédération polynésienne de rugby voit ses efforts en matière de promotion de sa discipline auprès des jeunes un peu plus récompensé chaque saison. L’exercice en cours en fut une bonne illustration avec une implantation de plus en plus marquée en milieu scolaire et des championnats jeunes qui ont pris du relief en 2023. Jamais encore, la FPR n’avait organisé de championnats U16 et U18 avec un calendrier de 10 journées. Gilles Lafitte le directeur technique de la FPR le confirme : "On a vécu une belle saison de rugby jeunes par rapport aux exercices précédents. On a réussi à organiser 10 journées de championnat en U16 et U18 ce qui constitue une première. Et il y a eu du suspense jusqu’à le dernière journée pour connaître les champions. Maintenant, on doit encore développer les effectifs chez les jeunes pour s’appuyer sur un réservoir conséquent, mais on a déjà franchi un pas cette saison et c’est encourageant pour l’avenir."



La dernière journée des championnats U16 et U18 qui se sont déroulés sous forme de rugby à 7 s’est ainsi disputée samedi au stade Fautaua devant un public relativement conséquent et composé en majeure partie des familles de joueurs. Le championnat U16 semblait promis au Papeete RC et cela s’est confirmé samedi. En revanche, suspense jusqu’à l’ultime rencontre du calendrier en U18 où Punaauia et Pirae se disputaient le titre. C’est finalement Punaauia qui remportait la rencontre décisive et incertaine jusqu’à la dernière seconde en s’imposant 10-7 face à Pirae. Le programme de la journée s’est conclu par un match exhibition de rugby à 10 opposant deux ententes de clubs en U16.



Déplacement en France et en Nouvelle-Zélande



La saison n’est pas terminée pour les U10 puisqu’une sélection locale va participer à la phase finale des Championnats de France cadets avec les meilleurs clubs régionaux de l’Hexagone du 9 au 19 juin à Saint-Céré dans le Lot. Le groupe sera composé de 14 joueurs et quatre encadrants dont Gilles Lafitte qui évoque les ambitions tahitiennes dans le sud-ouest : "On n’y va pas pour faire de la figuration et notre objectif sera d’essayer de concurrencer nos adversaires et de faire honneur au rugby tahitien. On prépare le groupe depuis trois mois pour en renforcer la cohésion car on sera opposé à des clubs et donc des joueurs qui ont l’habitude d’évoluer ensemble. On avait déjà participer à cette compétition la saison dernière à Montauban et on avait livré de bonnes prestations mais le niveau s’annonce plus élevé cette année et donc à nous d’élever notre niveau de jeu’’.



Autre déplacement programmé à terme, celui qui conduira une sélection de moins de 22 ans en Nouvelle-Zélande au mois d’octobre. Etoffer les championnats et fixer des objectifs nationaux et internationaux, c’est le meilleur moyen de fidéliser les jeunes au sein de l’ovale local.

Classement final des championnats *U16

1. Papeete

2. Pirae

3. Entente Taravao, Punaauia, Faa’a, Arue



*U18

1. Punaauia

2. Pirae

3. Faa’a

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 14 Mai 2023 à 10:11 | Lu 208 fois