Rugby : Paea confirme, Pirae à la relance

Tahiti, le 19 décembre 2021 - Après sa belle victoire en ouverture face au Rugby Club de Pirae, Paea a signé, samedi à Afareaitu, un nouveau succès face au Jeunesse Rugby Moorea (15-3). Pirae de son côté, avec ses vétérans, s'est bien repris en dominant à Fautaua le Arue XV Mili sur le score de 47-24.



C'est pour le moment un retour réussi en première division pour le Paea Manu Ura Rugby Club. Après son succès en ouverture face au Rugby Club de Pirae (25-15), les rouge et mauve se déplaçaient, samedi au stade de Aferaitu, pour affronter le Jeunesse Rugby Moorea qui a pris une véritable claque face au Faa'a Rugby Aro (71-12). Face à Paea, le score a été moins lourd pour la formation de l'île sœur qui s'est inclinée sur le score de 15-3. Un succès qui permet au Paea Manu Ura Rugby Club de s'installer en tête du classement après donc deux journées. À noter que les leaders, le Faa'a Rugby Aro et le Punaauia Rugby Club n'ont pas joué ce week-end.

Les vétérans à la rescousse de Pirae Le deuxième match de cette deuxième journée de championnat, a opposé le Rugby Club de Pirae (RCP) au Arue XV Mili. Il y a deux ans, les deux formations s'affrontaient en finale du championnat mais cette saison, atteindre un tel stade de la compétition pour l'une des deux formations relèverait de l'exploit au vu des problèmes d'effectif auxquels Pirae et Arue font face.



L'entame de match, samedi, a été à l'avantage des coéquipiers de Jean Tautu qui ont investi le camp adverse dans le premier quart d'heure mais sans pour autant marquer le moindre point. Pirae de son côté, qui pouvait compter sur le retour de quelques anciens tels que Vincent Dubois, s'est montré très efficace. À la 20e minute, les joueurs de Pirae franchissaient pour la première fois la ligne d'en-but après une pénalité rapidement jouée (7-0). Deux nouveaux essais sont ensuite venus alourdir la marque pour Pirae (21-0) avant un gros temps fort de Arue en fin de première période. Un temps fort cette fois-ci concrétisé par un essai en force (21-7).



Après la pause, les deux équipes se sont totalement découvertes avec un festival d'essai des deux côtés. Mais à ce jeu, Pirae s'est montré plus fort que son adversaire avec notamment un dernier essai de Vincent Dubois pour sceller la victoire de bleu et noir sur le score de 47-24. Grâce à ce succès bonifié, Pirae remonte provisoirement à la deuxième place au classement derrière donc Paea.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 19 Décembre 2021 à 15:10 | Lu 583 fois