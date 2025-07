Rugby – Faa’a sacré champion de Tahiti

Tahiti, le 6 juillet 2025 – Pour son match de clôture, le stade Fautaua a accueilli l’apothéose de la saison de rugby avec la finale du Championnat de Tahiti à 15, samedi après-midi. Faa’a Rugby Aro y décroche le titre en s’imposant (17-10) face à Punaauia Rugby Club. Quant au stade Fautaua il doit fermer pour une longue durée en raison de travaux de réfection.



Les travées du stade Fautaua étaient bien remplies samedi après-midi à l’occasion de la finale du Championnat de Tahiti 2025. L’affiche opposait Faa’a à Punaauia soit les deux meilleures équipes de la phase régulière qui s’étaient respectivement imposées en demi-finale contre Paea Manu Ura, le champion en titre, et Papeete. Vainqueur (38-19) de Punaauia lors de la dernière journée de la phase régulière, le 29 mai, Faa’a avait les faveurs des pronostics mais ça ne garantissait nullement un succès des verts car l’équipe de Punaauia avait potentiellement les moyens de bousculer ses chances et de renouer avec le titre. Une coupe de champion de Tahiti que Punaauia a décroché en 2023, tandis que le dernier titre de champion de Faa’a remonte à 2021.



Samedi, la finale aurait dû se dérouler une semaine plus tôt mais la rencontre n’avait pu avoir lieu faute d’un éclairage suffisant, deux des quatre pylones d’éclairage du stade s’éteignant à 10 minutes du terme du match précédent, soit la petite finale du championnat remportée (19-14) par Papeete face à Manu Ura.



Le stade Fautaua, cœur des événements rugbystiques au Fenua, doit être fermé pour du long terme afin d’être rénové en vue des Jeux du Pacifique 2027. Une réfection indispensable. La finale Faa’a-Punaauia marquait donc la fin d’une ère pour l’ovalie locale et les deux équipes se sont efforcées de faire honneur au rugby tahitien samedi après-midi. Si la rencontre ne fut pas toujours techniquement irréprochable, elle fut en revanche intense et chargée de suspense jusqu’au bout.

Des temps forts de part et d’autre



Dès le coup d’envoi de Cédric Balland, Punaauia venait s’installer dans le camp de Faa’a. L’équipe de Rémy Mahuta s’appuyait principalement sur ses avants pour avancer en début de match dans le petit périmètre et se montrait nettement dominatrice en mêlée en début de partie. Faa’a subissait mais trouvait aussi par instant l’occasion de relancer à la main, derrière sur les ballons grattés. Pendant une vingtaine de minutes toutefois, l’essentiel de la rencontre s’est déroulé dans les 22 mètres de Faa’a, mais Punaauia qui alternait aussi avec du jeu au large ne parvenait pas à trouver l’ouverture face à un adversaire solide en défense. Il est vrai qu’il était difficile, de part et d’autre, de mettre de la continuité dans les actions, la rencontre étant régulièrement hachée par les fautes de main et les pénalités. Une situation qui a contraint Cédric Balland à sortir plusieurs cartons jaunes tout au long d’une rencontre jouée néanmoins dans un bon esprit.



Et c’est d’ailleurs lorsque Faa’a s’est retrouvé à 14 à la 22e minute que Punaauia trouvait l’ouverture dans les instants qui ont suivi, grâce à un redoutable maul offrant à Moenoa Wong Kao d’aplatir dans l’en-but. Punaauia prenait l’avantage 5-0, la transformation n’étant pas réussie.



Changement de scénario à partir de la 25e minute, Faa’a prenant à son tour le jeu à son compte et s’installant chez Punaauia. Ce fut alors au tour des partenaires du capitaine Mathieu Ansola de faire de la résistance et ils le firent plutôt efficacement, le score n’évoluant pas avant le repos. Et ce d’autant que e minute repoussée par un poteau.

Fin de match tendue et incertaine



La marque évoluait par contre très rapidement à la reprise, Faa’a reprenant immédiatement le fil de sa domination de fin de première période réussissait à concrétiser dès la 42e minute sur un essai de Maamaatuaiahutapu qui passait aussi la transformation pour donner l’avantage à son équipe (7-5). Le match restait hâché ce qui gâchait un peu la volonté des deux équipes de donner du volume à la rencontre dont le rythme et le combat étaient en revanche intense. À l’heure de jeu, et alors que la rencontre était équilibrée dans l’occupation territoriale, Jean-Xavier Ballot le botteur de Punaauia voyait à son tour sa pénalité renvoyée par un poteau. Sur un contre d’une soixantaine de mètres, Faa’a creusait l’écart à la 67e minute par un essai de Théo Merlier, la transformation réussie par Maamaatuaiahutapu donnait alors un avantage (14-5) à Faa’a qui paraissait décisif.



Mais trois minutes plus tard, Noé Briquet débordait le long de la ligne de touche sur 50 mètres et aplatissait en coin pour réduire la marque (14-10) et redonner espoir à Punaauia. La tension était énorme en fin de match, l’arbitre devant encore sortir des cartons jaunes. Punaauia n’était pas loin de revenir au score en butant à plusieurs reprises sur la ligne d’en-but de Faa’a, mais c’est bien Tehau Maamaatuaiahutapu qui assurait le succès des siens (17-10) en passant une pénalité au début des arrêts de jeu.



Faa’a décroche ainsi le titre de champion de Tahiti 2025. Mais sa consécration s’est vue contestée jusqu’à la dernière seconde par une équipe de Punaauia qui a fait globalement jeu égal.

Punaruu envisagé comme site de repli



Satisfaction évidemment du côté de Teva Marea, l’entraîneur de Faa’a: “Je veux remercier les joueurs qui ont fait un gros match physiquement et qui se sont bien battus jusqu’à la fin pour décrocher le titre. Félicitation aussi à Punaauia car ce fut un gros combat des deux côtés et les deux équipes ont proposé une belle finale.” Déception logique, a contrario, pour Maxime Rupin l’ouvreur de Punaauia qui garde cependant le sentiment d’avoir été bien présent au rendez-vous : “On savait très bien que ce serait une finale difficile ; que le combat allait être dur. Mais on était préparés pour cela et on a été présents dès le début. C’est l’aboutissement d’une belle saison et je pense que c’est le meilleur match qui ait été disputé cette année au niveau de l’intensité.”



La saison 2025 n’est pas terminée pour le rugby local mais avec la fermeture de Fautaua, il va lui falloir trouver un terrain de repli. Teiki Dubois le vice-président de la Fédération polynésienne de rugby expose les pistes : “Avec la réfection de Fautaua pour les Jeux de 2027, on va devoir trouver un site de remplacement pour maintenir nos compétitions. Nous sommes en discussion avec l’IJSPF et on devrait pouvoir utiliser le terrain de Punaruu dans les mois à venir pour assurer la suite de nos calendrier. Il est essentiel que nos compétitions se poursuivent sinon ça pourrait plomber encore un peu plus nos effectifs qui manquent de volume en rugby à 15 comme on a pu le constater depuis le début de la saison.”



C’est du rugby à 7 qui fera l’actualité du rugby tahitien dans les mois à venir, ses sélections hommes, et peut-être femmes, devant participer aux Oceania de la discipline début novembre aux îles Salomon. Pour les intéressés, notons que le club de Punaauia organisera un tournoi de beach rugby ouvert à tous le 30 août au Parc Paofai.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 6 Juillet 2025 à 17:22 | Lu 156 fois